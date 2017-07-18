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Öldürülen İki Teröristin Cesedi Ailelerine Teslim Edildi

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Öldürülen İki Teröristin Cesedi Ailelerine Teslim Edildi
Konya'da geçtiğimiz hafta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada öldürülen 5 teröristin 2'sinin cesedi aileleri tarafından...

Konya'da geçtiğimiz hafta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada öldürülen 5 teröristin 2'sinin cesedi aileleri tarafından teslim alındı.

Olay, 12 Temmuz Çarşamba günü Meram ilçesi Dörttokka Caddesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde üzerinde bulunan DEAŞ terör örgütünün hücre evine yönelik operasyon düzenlemiş ve çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Öldürülen teröristlerin cesetleri gerekli incelemelerin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Teröristlerden ikisi bugün aileleri tarafından hastane morgundan teslim alındı. Diğer 3 teröristin cesedinin ise aileleri tarafından teslim alınması bekleniyor.

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