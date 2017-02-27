Öldürülen Öğretmenin Son Mesajı: “İnsan Bir Ecelini, Bir De Kaderini Bilemezmiş”

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öldürülen öğretmenin sosyal medyada paylaştığı mesaj yürekleri dağladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öldürülen öğretmenin sosyal medyada paylaştığı mesaj yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Enisi Isparta, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki deve güreşlerine gitti. Camivasat Mahallesi'ndeki evine gelen Isparta, uzun süre kapıyı çaldı ancak açan olmayınca şüphelenerek apartmanının ikinci katındaki evine balkondan girdiğinde eşinin cesediyle karşılaştı. Elif Denizer Isparta'nın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla alakalı geniş çaplı araştırma başlattı.

Öğretmen olan Elif Denizer Isparta'nın öldürülmeden önce sosyal medyada paylaştığı, "İnsan bir ecelini, bir de kaderini bilemezmiş. Bilinen tek şey varmış "sevgi'. Onun da kıymeti bilinmezmiş" mesajı ise yürekleri dağladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapmış olan Ali Enisi Isparta'nın eşi Elif Isparta'nın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına ve yakınlarına başsağlığı dilerim" şeklinde sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Öğretmenin cenazesinin salı günü Edremit'te defnedilmesi bekleniyor.