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Öldürülen Terörist Sayısı 7’ye Çıktı

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Öldürülen Terörist Sayısı 7’ye Çıktı
Ağrı'nın Tendürek Dağı'nda 2 askerin şehit olduğu 11 askerin yaralandığı çatışmada 7 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Ağrı'nın Tendürek Dağı'nda 2 askerin şehit olduğu 11 askerin yaralandığı çatışmada 7 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre durumu ağır olan 1 askerin Van'a sevk edildiği, 10 askerin tedavisinin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi. Operasyonlarda 7 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Yapılan açıklamada "İlimiz Tendürek Dağı kışlak mevkiinde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile bugün çıkan çatışmada 1 Uzman Çavuşumuz intikal sırasında helikopter pervanesinin çarpması sonucu, 1 Uzman Çavuşumuz ise çatışma esnasında şehit olmuştur, 2'si ağır olmak üzere 11 Uzman Çavuşumuz ise yaralanmıştır. Durumları ağır olan 1 askerimiz Van ilimize sevk edilmiş, diğer askerlerimizin tedavisi Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılmaktadır. Devam eden operasyonlarda toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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