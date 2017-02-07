Olimpik Havuzun Tamamlanması İçin Yeniden İhaleye Gidilecek

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya'da yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunda müteahhit firmadan dolayı...

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya'da yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunda müteahhit firmadan dolayı sıkıntı yaşandığını söyledi. Şeker Kompleksi içerisinde yapılan havuz için yeni bir ihaleye gidileceğini belirten Fındıklı, havuzun açılışının 2018 yılının bahar mevsiminde açılacağını ifade etti.

"Tam Olimpik Havuz ile ilgili problem yaşadık, müteahhit firmanın sözleşmesini fesih edeceğiz"

Yeni ihale sonucu havuzun yapımına yeniden başlanacağını belirten Fındıklı, "Tam Olimpik Havuz ile ilgili problem yaşadık müteahhit firmanın sözleşmesini fesih edeceğiz. Bakanlığımız gerekli yazışmaları yapıyor. Yeni bir ihale süreci yaşanacak. Karşılıklı sözleşmeler inceleniyor. Kalan işler yeniden tespit edilip süreç uzamadan havuzumuzu bir an önce tamamlamak istiyoruz. 2018'in baharına havuzumuzu açacağız. Spor salonumuz doğalgaz bağlandı, artık açılacak durma geldi. Gençlik merkezimiz tamamlandı. Yeni hizmet binamız devam ediyor. Yine antrenman salonları koyduk oraya. Yeşiltepe'de 1 Nolu sahayı neredeyse sıfırdan yaptık. Zemini, tel örgüleri, ışıklandırma, ses ve kamera sistemlerini değiştirdik. Star 2 belgeli zemin yaptık. Burada artık 3. Lig maçları dahi oynanabilecek. 2 ve 1 Nolu sahanın arasına Amupute futbolu için ayrı bir saha yaptık. Bunların yanına seyirciler, hakemler, takımlar için wcler, lavabolar, soyunma odaları ve sosyal alanlar yaptık. Bu sabahlarımızı Mart ayında hizmete sunacağız. Ampute ve görme engellilerimiz bu sahalarda oynayacak. Bunun dışında tüm bu sahalarımızı vatandaşlarımıza sunacağız. Tesislerimiz sadece kulüplere ya da sporculara değil tüm vatandaşlara yapıldı. Işıklandırma sistemimiz ile buraları aydınlatacağız. Herkes bu sahalardan yaralanabilecek" diye konuştu.