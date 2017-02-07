  • BIST 87.477
  • Altın 148,229
  • Dolar 3,7393
  • Euro 3,9935
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Olimpik Havuzun Tamamlanması İçin Yeniden İhaleye Gidilecek

» »
Olimpik Havuzun Tamamlanması İçin Yeniden İhaleye Gidilecek
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya'da yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunda müteahhit firmadan dolayı...

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya'da yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunda müteahhit firmadan dolayı sıkıntı yaşandığını söyledi. Şeker Kompleksi içerisinde yapılan havuz için yeni bir ihaleye gidileceğini belirten Fındıklı, havuzun açılışının 2018 yılının bahar mevsiminde açılacağını ifade etti.

"Tam Olimpik Havuz ile ilgili problem yaşadık, müteahhit firmanın sözleşmesini fesih edeceğiz"

Yeni ihale sonucu havuzun yapımına yeniden başlanacağını belirten Fındıklı, "Tam Olimpik Havuz ile ilgili problem yaşadık müteahhit firmanın sözleşmesini fesih edeceğiz. Bakanlığımız gerekli yazışmaları yapıyor. Yeni bir ihale süreci yaşanacak. Karşılıklı sözleşmeler inceleniyor. Kalan işler yeniden tespit edilip süreç uzamadan havuzumuzu bir an önce tamamlamak istiyoruz. 2018'in baharına havuzumuzu açacağız. Spor salonumuz doğalgaz bağlandı, artık açılacak durma geldi. Gençlik merkezimiz tamamlandı. Yeni hizmet binamız devam ediyor. Yine antrenman salonları koyduk oraya. Yeşiltepe'de 1 Nolu sahayı neredeyse sıfırdan yaptık. Zemini, tel örgüleri, ışıklandırma, ses ve kamera sistemlerini değiştirdik. Star 2 belgeli zemin yaptık. Burada artık 3. Lig maçları dahi oynanabilecek. 2 ve 1 Nolu sahanın arasına Amupute futbolu için ayrı bir saha yaptık. Bunların yanına seyirciler, hakemler, takımlar için wcler, lavabolar, soyunma odaları ve sosyal alanlar yaptık. Bu sabahlarımızı Mart ayında hizmete sunacağız. Ampute ve görme engellilerimiz bu sahalarda oynayacak. Bunun dışında tüm bu sahalarımızı vatandaşlarımıza sunacağız. Tesislerimiz sadece kulüplere ya da sporculara değil tüm vatandaşlara yapıldı. Işıklandırma sistemimiz ile buraları aydınlatacağız. Herkes bu sahalardan yaralanabilecek" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2017 Kursları Başladı07 Şubat 2017 Salı 17:28
  • Van’dan Halep Halkına Yardım Eli07 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Kentte Yaşanan İki Günlük Su Kesintisine İlişkin Açıklama Yapan Başkan Saygılı;07 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası Aydın’da Yapılacak07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Bolu Zabıtası’ndan Miniklere Trafik Dersi07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Turgutlu Belediyesi’ne Araç Takviyesi07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Yeni Malatyaspor U21 Takımı Denizli Maçından 3 Puan Hedefliyor07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Başkan Çelik Kiraz Tüccarları İle Buluştu07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Olimpik Havuzun Tamamlanması İçin Yeniden İhaleye Gidilecek07 Şubat 2017 Salı 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti