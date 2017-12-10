Olimpik Yüzme Havuzları İnşaatında Çalışmalar Son Sürat

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapımı süren olimpik havuzların inşaatında inceleme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapımı süren olimpik havuzların inşaatında inceleme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfalılar için çok fonksiyel havuzlar yapıyoruz ve artık hiç bir çocuğumuzun kanalda boğulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında sulama kanallarında boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kente kazandıracağı "Yarı Olimpik Yüzme Havuzu" inşaatı hızla devam ediyor. GAP Vadisi 3. Etap çalışmalarının devam ettiği sulama kanalı bitişiğinde inşaatına başlanılan olimpik yüzme havuzu ile birlikte kentteki yüzme havuzu sayısını her geçen gün arttıran Büyükşehir Belediyesi, bu alanda tesisleşme hamlesini de sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu. GAP Vadisi 3. etap projesinde yer alan havuzları inceleyen Başkan Çiftçi, teknik ekipten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'Şanlıurfa'da modern havuzlar yapıyoruz'

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında Şanlıurfa'da sıcaklık nedeniyle sulama kanallarında oluşan boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede havuz yaptıklarını ve havuz yapımlarının devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "GAP Vadisi 3. etap projesinde 2 adet kapalı yüzme havuzumuz yapılıyor. Hem yazın hem de kışın gençlerimize ve Şanlıurfalılara hizmet verecek olan havuzlarımızın inşaat çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfalılar için çok fonksiyel havuzlar yapıyoruz ve artık hiç bir çocuğumuzun kanalda boğulmasına izin vermeyeceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şu an 13 ilçede 18 havuz işletiyoruz. Merkezde biri kapalı 3 tane açık yüzme havuzumuz vardı bununla birlikte 3 kapalı 3 açık olacak. Daha öncede Selahaddini Eyyübi Parkımızda yapmış olduğumuz yüzme havuzunu da Haliliye Belediye Başkanlığımıza vermiştik. Önümüzdeki yıl 20 havuzumuz Şanlıurfalılara hizmet verecek. Yüzmek isteyen gençler olsun aynı şekilde kadınlar da düşünüldü gerek kapalı gerek açık havuzda bölümler ona göre planlandı ve tamamıyla faaliyette olacaktır. Yüzmeye önem veriyoruz. Hem bir spor branşı olarak hem de sıcak bir şehir olduğumuz için serinlemek ve güzel vakit geçirmek için havuzlara önem veriyoruz" dedi.

İki ayrı yüzme havuzu inşa ediliyor

Bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 3 kattan oluşan Olimpik Yüzme Havuzu, bay ve bayanlar için ayrı ayrı inşaat ediliyor. Çevresinde yeşil alan, 110 araç kapasiteli otopark, tretuvar ve iç yolların yer alacağı Olimpik Yüzme Havuzu, 1 metre 80 santimetre derinliğinde ve 25 çarpı 12.5 ölçülerinde inşa ediliyor. Bu havuzun yanı sıra 1 metre derinliğinde ve 6.27 çarpı 5 ölçülerinde ısınma havuzu ile 6.18 çarpı 5 ebadında bir de çocuk havuzu yapılıyor. Olimpik Yüzme Havuzu, Şanlıurfa'yı yüzme yarışlarında da temsil edecek. Bu nedenle tesisin tam donanımlı bir spor kompleksi kimliğine sahip olması için tüm detaylar titizlikle yerine getiriliyor. Tesiste soyunma odaları, fitness center, teknik merkezler ve ısınma salonu gibi bölümler yer alıyor. Kat danışma, büfe, ofis, seyirci fuayesi, kafeteryanın yer alacağı tesis tamamlandığında Şanlıurfa'nın yanı sıra bölgesel şampiyonalara da ev sahipliği yapacak.