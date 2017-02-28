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Olimpik Yüzme Havuzu’nun Yolu Çile Dolu

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Olimpik Yüzme Havuzu’nun Yolu Çile Dolu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Kars'ta yaptırılan 500 seyirci kapasiteli Yarı Olimpik Havuz'un yolu vatandaşları çileden çıkardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Kars'ta yaptırılan 500 seyirci kapasiteli Yarı Olimpik Havuz'un yolu vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar Bakan Ahmet Arslan'dan yüzme havuzunun yoluna el atmasını istedi.

Yapımı tamamlandıktan sonra faaliyete geçen Olimpik Yüzme Havuzu'nun yaklaşık 2 yıldır yapılmayan yolu vatandaşları dile getirdi. 7!den 70'e herkesin yoğun ilgi gösterdiği havuza gidiş, geliş vatandaşlara perişan ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte çamur deryasına dönen havuzun yolunda kalan araçlar ise çekici vasıtasıyla kurtarılıyor.

"Bakan Arslan havuzun yoluna el atsın"

Yaklaşık 4 milyon TL.'lik tesisin yolunun bir türlü yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan yardım istedi.

Bakan Ahmet Arslan'ın Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne havuzun yolunu yaptırmasını isteyen vatandaşlar, "Kars'a çok güzel bir tesis yapıldı. Ne yazık ki bu tesisin yolu yok. Hiç kimse buranın yolunu yapmadı. Her gün yüzlerce insan buraya geliyor. Karların erimesiyle tesisin yolu çamur deryasına döndü. Araçlarımız batıyor. Bu işi Sayın Bakanımız çözer. Bakanımız el atmadığı takdirde bu havuzun yolu yapılmaz" dediler.

Yüzme kurslarının da verildiği Olimpik Yüzme Havuzu hafta içi ve hafta sonları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Araçlarıyla havuza gidemeyen vatandaşlar ise metrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Halitpaşa Mahallesi'nde 5 bin metrekare alanda yaptırılan ve 500 seyirci kapasiteli, yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kars'ta önemli bir boşluğu da doldurdu. Yolu çamur deryası olan havuzun yolunun ne zaman yapılacağı ise herkesi kara kara düşündürüyor.

Olimpik Yüzme Havuzu’nun Yolu Çile Dolu

Olimpik Yüzme Havuzu’nun Yolu Çile Dolu

Olimpik Yüzme Havuzu’nun Yolu Çile Dolu

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