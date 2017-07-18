OLİMPİYAT HEYECANI SAMSUN'U SARDI

Samsun’da başlayan ve 30 Temmuz tarihine kadar sürecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın heyecanı vatandaşı da sardı. Vatandaşlar, düzenlenecek olan müsabakaları büyük bir zevkle takip edeceklerini belirtti.

Samsun’da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları başladı. 97 ülkeden 21 branşta 3 bin 148 sporcunun katıldığı olimpiyatta, sporcular dereceye girmek için ter dökecek. Olimpiyat heyecanı vatandaşı da sardı. Vatandaşlar düzenlenecek olan müsabakaları büyük bir heyecanla takip edeceklerini belirtirken, bazı vatandaşlar işleri dolayısıyla müsait oldukça organizasyonu takip edeceklerini belirtti. HHALK Gazetesi olimpiyatla ilgili vatandaşın nabzını tuttu. İşte görüşler;

Emekli Aydın Ünsal, “Olimpiyatlar memlekete biraz hareketlilik kattı. Güzel tanıtım etkinlikleri yapılıyor. Vatandaşları bu teşvik ediyor. Bende müsabakaları takip etmeye gideceğim “dedi.

SAMSUN ADINA GÜZEL OLDU

Öğrenci Oğuzhan Uzer “ Olimpiyatları izlemeyi düşünüyorum. Yüzme branşı ilgimi çekiyor. Tabi ki diğer branşlarda vaktim oldukça katılmayı düşünüyorum. Tramvayın ücretsiz oluşu beni daha çok teşvik etti bu yönde. Çok bir tanıtım yapılmadı önceye yönelik. Son günlerde daha çok tanıtıma rastladım. Güzel bir şey oldu ilimiz adına “dedi.

DÖVÜŞ SPORLARI İLGİMİ ÇEKİYOR

İşçi Suat AKGÜL, ” Olimpiyatlara tabi ki de izleyeceğim. Şehrimize böyle güzel bir etkinlik gelmiş. Branş olarak boks ve dövüş sanatları daha ilgimi çekiyor. Tramvayların ücretsiz olması olimpiyatlara gitmek için güzel bir hizmet “diye konuştu.

YÜZME NEFES KESECEK

Esnaf Nuri Altop “ Olimpiyatlar Samsun için büyük şans, ancak yeterli tanıtımlar yapılmasa da gitmeyi düşünüyorum. Öncelik olarak yüzme branşı ilgimi çekiyor. Tabi ki de insanlar bu organizasyonda sadece ilgilendikleri spor dallarını değil, aktif olarak diğer müsabakaları da takip etmesi gerekir “dedi.

ESNAF EKMEK DERDİNDE

Esnaf, Murat Uzunoğlu ”Samsun’da olimpiyatlardan en çok etkilenecek olanlardan biriside esnaflardır. Bu nedenle bizler turistlere daha iyi hizmet sunabilmek için işimizin başında olmamız gerekiyor. Gençlerin aktif olarak katılacağını düşünüyorum.

ESNAFLAR DESTEK VERİYOR

Telefoncu Mustafa Gökmen “ Olimpiyatlara gitmeyi düşünüyorum şehrimize renk katmak için bende üzerime düşeni yapacağım. Benim annem ve babamda işitme engelli. Bu organizasyonla birlikte şehrimizde ve ülkemizde artık engellerin olmadığını, belki de işitme engellilere bir renk bir hareket , güç olarak geri döneceği inancındayım. Artık onlar için engel yok. Bunun örneği de olimpiyatlara katılan sporcular olacaktır “dedi.

SAMSUN DESTEK VERECEKTİR

Esnaf İbrahim Kara “ Gitmeyi düşünmüyorum. Neden olarak ise yoğun iş temposu arasında gelecek olan yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vermek için işimin başında olacağım. Bana göre Samsun halkı spora ve sporcuya fazlasıyla önem veriyor. Olimpiyatlar içinde Samsun genciyle yaşlısıyla tribünleri boş bırakmayacaktır “dedi.

SAMSUN İŞİTME ENGELLİLER

OLİMPİYATLARI TAKVİMİ

Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın müsabaka takvimi ise şu şekilde; “ Atletizm:23-29 temmuz İlkadım Atletizm Stadı, Atıcılık:19-28 Temmuz Bafra Atıcılık Tesisleri, Badminton:19-28 Temmuz Bafra Spor Salonu, Basketbol:19-29 Temmuz Yaşar Doğu Spor Salonu-Bahattin Ekinci Spor Salonu, Dağ bisikleti:24 Temmuz Atakum Üniversite Yerleşkesi, Yol Bisikleti:19-25 Temmuz Ondokuz Mayıs İlçesi, Bowling:20-29 Temmuz Batı Park Spor Kompleksi, Futbol:18-30 Temmuz Bafra Stadyumu-Çarşamba Stadyumu-19 Mayıs Stadyumu, Golf:21-26 Temmuz Samsun B.Ş.B Golf Kulübü, Güreş:21-26Temmuz Kavak Spor Salonu, Hentbol:20-28 Temmuz Çarşamba Spor Salonu, Judo:20-22 Temmuz Canik Atatürk Spor Salonu, Karate:24-26 Temmuz Atatürk Spor Salonu, Masa Tenisi:20-27 Temmuz Batı Park Okçuluk Tesisleri, Oryantiring:21-29 Temmuz Tekkeköy-Atakum-İlkadım İlçeleri, Taekwondo:28-30 Temmuz Atatürk Spor Salonu, Tenis:19-28 Temmuz Samsun Tenis Kulübü, Voleybol:20-28 Temmuz Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu-Canik Hasan Doğan Spor Salonu, Yüzme:20-26 Temmuz Atakum Olimpik Yüzme Havuzu, Plaj Voleybolu:20-30 Temmuz İlkadım Plaj Voleybolu Tesisleri.