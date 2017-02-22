OLİMPİYAT KURTULDU YA TURİZM

’’Bu şehir olimpiyat yapacak, yetiştiremezseniz rezil oluruz’’ diye yazdık.

Sakalımız yok diye bizim sözümüzü dinlemediler.

O kıyak geçilen inşaat şirketi mi uyardı bilinmez ama havalanındaki onarım işini Ağustos’a ertelediler.

Olimpiyatlar sırasında ulaşımla ilgili bir rezalet yaşanması şimdilik önlenmiştir belki ancak, Samsun Turizmi bu yıl için dipten budanmıştır haberiniz olsun.

Turizimciler, havaalanının hiç kapanmamasını istiyorlardı elbette ama devletin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanına kimsenin söz dinletemeyeceği anlaşılınca, 1 Mart – 1 Haziran arasına denk gelen bütün rezervasyonları iptal etmişlerdi.

O dönemi zarar yazmışlardı yani.

Dün Vali Beyden havalanıın oranrım işinin 1 Ağustos’tan itibaren başlamak üzere ertelendiğini duyuran açıklamasıyla biz şaşkına döndük ki, turizimcilerin ne düşündüğünü tahmin bile edemiyorum.

Bu şehrin turizmi bu yıl mevta omuştur.

Başımız sağolsun.

Şimdi bu şehri yönetenlere ve siyassetçilerine buradan bir kez daha sesleniyorum.

Nasıl yaparsınız bilmem ama şu ikinci pisti yaptırmak için Bakanı ikna edin.

Olmaz demeyin.

Bu ertelemeyle onarım için bu kadar bekleyenlerin, birkaç ay daha bekleyecekleri anlaşılmıştır.

‘’Yok olmaz’’ gibi laflarla bizi oyalamayın.

Aklımızla dalga geçilmesine daha fazla izin vermeyin.



* * *

ÖĞRENMENİN SONU YOK

Önceki gün arayan Salih Zeki Murzioğlu, ‘’yarın sabah, sohbet etmek için gelirmisin’’ dediğinde, ‘’neden?’’ diye sormadan ‘’gelirim’’ dedim.

Başkanını çoğu zaman eleştirmiş olsam da Samsun TSO’nun bizim için önemli bir kurum olduğunu bilirim.

Başkan Murzioğlu, bir AB projesi olarak, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimlerinden Prof. Dr. Nezih Orhon’un “Demokrasi, Medya ve Avrupa Birliği” başlıklı bir konferansı için çağırmış beni de.

Herşey çok hızlı değişiyor.

Nezih Hoca sayesinde bilgilerimi de tazeledim.

Mesela bazı konularda çok önyargılı olduğumu anlarken, terörle boğuşan ülkemizde yaşadığımız travma ve korkuların sonucu olarak, fikir özgürlüğünden de hızla uzaklaşmakta olduğumuzu fark ettim.

Öğrenmenin sonu olmadığı söylenir ya, bunca mesleki tecrübeye rağmen Nezih Orhon’un kısacık sunumundan çok şey öğrendiğimi itiraf etmeliyim.