  • BIST 107.921
  • Altın 154,027
  • Dolar 3,8324
  • Euro 4,5059
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 12 °C

Olimpiyat Stadı’nda Kudüs Tepkisi

» »
Olimpiyat Stadı’nda Kudüs Tepkisi
TFF 1. Lig mücadelesinde İstanbulspor ve Bolusporlu futbolcular, sahaya beraber üstünde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla çıktı.

TFF 1. Lig mücadelesinde İstanbulspor ve Bolusporlu futbolcular, sahaya beraber üstünde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla çıktı.

İstanbulspor'un TFF 1. Lig'in 15. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Boluspor karşılaşmasında İsrail'e tepki gösterildi. İki takımın futbolcuları sahaya ellerinde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla beraber çıktı. Az sayıdaki İstanbul ve Bolu taraftarları da Kudüs için tezahüratlarda bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantepspor’dan Türk Bayraklı Kudüs Tepkisi08 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Atiker Konyaspor Yönetiminde Çifte İstifa08 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Adil Gevrek: “Transferde Son Kararı Ben Veririm”08 Aralık 2017 Cuma 16:18
  • Başarılı Sporcular Vali Demirtaş’ı Ziyaret Etti08 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Deniz Türüç’ün 1 Maçlık Cezası Onandı08 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Tony Popovic: “Saha Dışındaki Olaylar Çok Olumlu Ve Problemler Aşılmaya Başlandı”08 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • Koç Berrocal’in Trabzonspor Maçı Açıklaması08 Aralık 2017 Cuma 15:53
  • Eskişehirspor, Gaziantepspor’u Kayıpsız Geçmek İstiyor08 Aralık 2017 Cuma 15:53
  • Niğde Belediyespor Kulübü Başkanı Özmen İstifa Etti08 Aralık 2017 Cuma 15:48
  • Futsalda Şampiyon Eyüp Aygar Fen Lisesi08 Aralık 2017 Cuma 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti