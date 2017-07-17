  • BIST 106.217
  • Altın 140,062
  • Dolar 3,5303
  • Euro 4,0508
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 31 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 33 °C
  • Trabzon 26 °C

OLİMPİYATLAR ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI

»
OLİMPİYATLAR ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI
Atakum Belediyespor, bugün başlayacak Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Samsun’da bulunan Almanya İşitme Engelliler U19 Milli takımı ile hazırlık maçı oynadı

DEV ORGANİZASYON BUGÜN BAŞLIYOR
Dünyanın 3. Büyük organizasyonu olan Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları bugün start alıyor, 97 Ülkenin katıldığı Olimpiyat oyunları öncesinde Atakum Belediyespor, Almanya İşitme Engelliler milli takımı ile hazırlık ve dostluk maçında karşı karşıya geldi. Atakum Belediyespor Stadında oynanan mücadele 5-1 Almanya İşitme Engelliler Milli takımının üstünlüğü ile sona erdi. 

SPORSEVERLER İZLEDİ
Atakum Belediyespor Stadı’nda oynanan mücadeleyi Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Aydın, alt yapı oyuncuları ve sporseverler izledi. Kulüp başkanı Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, Almanya İşitme Engelliler erkek Milli takımı ile hem hazırlık hemde dostluk maçı oynadık. Kendilerini en iyi şekilde ağırlayarak misafirperverliğimizi en iyi şekilde gösterdik” dedi.

BAŞKAN TAŞÇI’DA İZLEDİ
Karşılaşmayı Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Atakumlu izledi.


MAÇ ÖNCESİ ÇİÇEK
Hazırlık maçı öncesinde her iki takım oyuncuları birbirlerine kulüp bayraklarını hediye ederken, Atakum Belediyespor’lu oyuncular ise Almanya U19 İşitme Engelliler Milli takımına çiçek takdim etti.

hazirlik-mac-(1).jpghazirlik-mac-cicek-bayrak.jpghazirlik-mac-tasci.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayraklarını tek başlarına taşıyacaklar17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:54
  • Maskot Çakır akreditasyon kartına kavuştu17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:44
  • ÖZALAN YARIN SAMSUN'DA17 Temmuz 2017 Pazartesi 01:00
  • DÜNYA YARIN SAMSUN'DA BULUŞUYOR17 Temmuz 2017 Pazartesi 01:00
  • Samulaş’tan Futbol Şehitlerine Vefa16 Temmuz 2017 Pazar 19:20
  • SİSTEM ON GÜNE TAMAMLANACAK16 Temmuz 2017 Pazar 19:16
  • MİNİK KULAÇLAR ŞEHİTLERİ UNUTMADI16 Temmuz 2017 Pazar 19:09
  • "Tarihi diziler ata sporlarına ilgiyi artırdı"16 Temmuz 2017 Pazar 15:18
  • Samsunspor iki bomba birden patlatıyor16 Temmuz 2017 Pazar 00:05
  • TEK BACAKLI FUTBOLCU ARANIYOR15 Temmuz 2017 Cumartesi 23:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti