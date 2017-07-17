OLİMPİYATLAR ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI

Atakum Belediyespor, bugün başlayacak Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Samsun’da bulunan Almanya İşitme Engelliler U19 Milli takımı ile hazırlık maçı oynadı

DEV ORGANİZASYON BUGÜN BAŞLIYOR

Dünyanın 3. Büyük organizasyonu olan Deaflympics 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları bugün start alıyor, 97 Ülkenin katıldığı Olimpiyat oyunları öncesinde Atakum Belediyespor, Almanya İşitme Engelliler milli takımı ile hazırlık ve dostluk maçında karşı karşıya geldi. Atakum Belediyespor Stadında oynanan mücadele 5-1 Almanya İşitme Engelliler Milli takımının üstünlüğü ile sona erdi.

SPORSEVERLER İZLEDİ

Atakum Belediyespor Stadı’nda oynanan mücadeleyi Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Aydın, alt yapı oyuncuları ve sporseverler izledi. Kulüp başkanı Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada, Almanya İşitme Engelliler erkek Milli takımı ile hem hazırlık hemde dostluk maçı oynadık. Kendilerini en iyi şekilde ağırlayarak misafirperverliğimizi en iyi şekilde gösterdik” dedi.

BAŞKAN TAŞÇI’DA İZLEDİ

Karşılaşmayı Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda Atakumlu izledi.



MAÇ ÖNCESİ ÇİÇEK

Hazırlık maçı öncesinde her iki takım oyuncuları birbirlerine kulüp bayraklarını hediye ederken, Atakum Belediyespor’lu oyuncular ise Almanya U19 İşitme Engelliler Milli takımına çiçek takdim etti.