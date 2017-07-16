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Olimpiyatlar Öncesi Sürücülere Uyarı

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Olimpiyatlar Öncesi Sürücülere Uyarı
Samsun'da düzenlenecek 23. Uluslararası İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran,...

Samsun'da düzenlenecek 23. Uluslararası İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesinde basın açıklaması yapan Dursun Kavuran, sürücülerin bazı konularda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kavuran, yaptığı açıklamada, "23. Uluslar arası İşitme Engelliler Olimpiyatları Atatürk'ün şehri Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. İlimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edilebilmesi için başta sayın valimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz kısacası ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ülkemize ve şehrimize yakışır bir şekilde tüm hazırlıkları tamamlamış, gerekli çevre düzenlemeleriyle olimpiyatlara hazır bir hale getirilmiştir. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi olarak bizler de tüm vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

"Korna yerine selektör kullanılmalı"

Tüm sürücü, yaya ve yolcuların trafik kurallarına kesinlikle uyması gerektiğinin altını çizen Kavuran, "Aşırı hız, hatalı sollama ve kırmızı ışık ihlali yapılmamalı, sürücü ve yolcular emniyet kemerlerini takmalı, alkollü iken asla araç kullanılmamalı, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme yapılmamalı, araç kullanırken takip mesafesini mutlaka korunmalı, zira zincirleme kazaların yüzde 90'ı takip mesafesine uyulmaması nedeniyle kaynaklanmaktadır. 18-30 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir trafik akımı olacağından vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar toplu taşıma araçlarını kullanmalıdırlar. 4 binin üzerinde işitme engelli sporcunun katılacağı göz önüne alınarak bu tarihler arasında sürücülerimizin korna çalmamaları, sinyallerle-selektörle uyarı yapmaları ve durarak yayalara yol vermeleri sağlanmalıdır. Bu kurallara tüm sürücülerin uymaları gerekmekte aksine davrananların ülkemizin tanıtımına büyük zararlar vereceği unutulmamalıdır. Tüm vatandaşlarımız yaya, sürücü ve yolcu olarak trafik kurallarına uyarak ülkemizi uluslar arası bu olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmemize katkı sağlamalıdırlar. Trafik ve asayiş konusunda emniyet müdürlüğümüz her türlü tedbiri almış olup takviye olarak gelen trafik ekipleri ile birlikte trafik denetimleri artırılarak yaya, sürücü ve yolcuların sağlıklı bir şekilde trafikte hareket etmeleri sağlanmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin olimpiyatların yapılacağı süre boyunca üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirecekleri inancındayım" diye konuştu.

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