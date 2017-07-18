Olimpiyat'ta güvenlik üst seviyede

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları içinSamsun’da sıkı güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, oyunlarda 3 bin 300, Samsun genelinde ise 5 bin 300 polis memurunun görevlendirildiğini söyledi.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için kentte 3 bin 300 polis görevlendirilirken, il genelinde ise toplam 5 bin 300 emniyet mensubu görev alacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, emniyet personelinin, antrenman takviminin başladığı gün olan 11 Temmuz itibariyle görevinin başına geçtiğini söyledi.

Yavuz, “23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığımız takviyelerle sayısal olarak gereken seviyeye ulaştık.Müsabakaların gerçekleşeceği 37 tesiste, Olimpiyat Köyü’nde ve konaklama yerlerinde aldığımız güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. Çevre illlerden gelen takviyelerle birlikte il genelinde görev alacak personel sayımız toplam 5 bin 300 civarı. Sırf olimpiyatlarda alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili görevlendirilen personel sayımız ise 3 bin 300 civarı“ dedi.

HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK,

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle Atakum ve İlkadım ilçeleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu her yerde gereken tedbirleri aldıklarının altını çizen Vedat Yavuz, “Her türlü polisiye, terör ve asayiş anlamındaki bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca biz bu konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde eksiklik duyduğumuz ekip ve ekipmanları teminettik. Bizbütün personelimizle beraber 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için görevimizin başındayız“ diye konuştu.

VATANDAŞA GÜVENLİK

ANLAMINDA DESTEK OLACAĞIZ

Türkmilletinin misafirperverliği ile dünyaya nam salmış bir millet olduğunu da söyleyen Samsun İl Emniyet Müdürü Yavuz, “Samsunumuz, bu coğrafyanın,özündeki o dokuyu muhafaza eden güzel vilayetlerindenbirisi. BenSamsunumuzun, Samsunlu hemşerilerimizin bu misafirperverliği en güzel biçimde yerine getireceğinden eminim. BizdeEmniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza güvenlik anlamında elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.