  • BIST 105.883
  • Altın 140,925
  • Dolar 3,5295
  • Euro 4,0859
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 33 °C
  • Sinop 32 °C
  • Giresun 34 °C
  • Amasya 31 °C
  • Rize 30 °C
  • Trabzon 26 °C

Olimpiyat'ta güvenlik üst seviyede

»
Olimpiyat'ta güvenlik üst seviyede
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları içinSamsun’da sıkı güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, oyunlarda 3 bin 300, Samsun genelinde ise 5 bin 300 polis memurunun görevlendirildiğini söyledi.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için kentte 3 bin 300 polis görevlendirilirken, il genelinde ise toplam 5 bin 300 emniyet mensubu görev alacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, emniyet personelinin, antrenman takviminin başladığı gün olan 11 Temmuz itibariyle görevinin başına geçtiğini söyledi. 

Yavuz, “23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden aldığımız takviyelerle sayısal olarak gereken seviyeye ulaştık.Müsabakaların gerçekleşeceği 37 tesiste, Olimpiyat Köyü’nde ve konaklama yerlerinde aldığımız güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. Çevre illlerden gelen takviyelerle birlikte il genelinde görev alacak personel sayımız toplam 5 bin 300 civarı. Sırf olimpiyatlarda alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili görevlendirilen personel sayımız ise 3 bin 300 civarı“ dedi.

HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK, 
GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ
Özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle Atakum ve İlkadım ilçeleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu her yerde gereken tedbirleri aldıklarının altını çizen Vedat Yavuz, “Her türlü polisiye, terör ve asayiş anlamındaki bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca biz bu konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde eksiklik duyduğumuz ekip ve ekipmanları teminettik. Bizbütün personelimizle beraber 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için görevimizin başındayız“ diye konuştu.

VATANDAŞA GÜVENLİK 
ANLAMINDA DESTEK OLACAĞIZ
Türkmilletinin misafirperverliği ile dünyaya nam salmış bir millet olduğunu da söyleyen Samsun İl Emniyet Müdürü Yavuz, “Samsunumuz, bu coğrafyanın,özündeki o dokuyu muhafaza eden güzel vilayetlerindenbirisi. BenSamsunumuzun, Samsunlu hemşerilerimizin bu misafirperverliği en güzel biçimde yerine getireceğinden eminim. BizdeEmniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza güvenlik anlamında elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kılıç’tan TSD'ye kamera desteği17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:35
  • Delta'da köy evine dokunmayacağız17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:55
  • İlkadım sokakları Olimpiyata hazır17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:06
  • Genç'ten nöbet teşekkürü17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:01
  • Olimpiyat Samsun'a çok yakışacak17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:56
  • Kazanan Samsun oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:46
  • Topaloğlu'ndan olimpiyat daveti17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:40
  • STSO, halkın ‘demokrasi’ sesine ortak oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:35
  • Kul’dan Terme’lilere teşekkür17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:30
  • Salıpazarı meydanı boş bırakmadı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti