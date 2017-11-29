Sarıyer'in Maden Mahallesi'nde inşa edilen Olive Sarıyer Evleri'nin yüzde 95'i tamamlandı.

Sarıyer'in Maden Mahallesi'nde inşa edilen Olive Sarıyer Evleri'nin yüzde 95'i tamamlandı.

Yapıdem Gayrimenkul tarafından Sarıyer'in Maden Mahallesi'nde inşa edilen butik konut projesi Olive Sarıyer Evleri'nin yüzde 95'i tamamlandı. Aralık ayında teslim edilmesi planlanan 4+1 daireler, her biri 2 bahçe ve 2 çatı dubleksine sahip 5 bloktan oluşuyor. Yılda ortalama 20 bin civarı deprem yaşanan Türkiye'de, 20 aile için tasarlanan ve depreme karşı İstanbul'un en güvenli bölgelerinden alınan ek önlemlerle hayata geçirilen projede ev sahibi olmak isteyenler, kişiye özel sunulan ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Kullancı dostu mimari çözümler

Yapaılan açıklamaya göre proje, doğal malzemelerle beyazın sadeliğini birleştiren modern bir mimari konsepte sahip. Olive Sarıyer Evleri'nin girişinde; misafirler, şoförler, araç ve okul servisi bekleyenlerin kullanacağı konforlu bir lounge alanı yer alıyor. Her daireye en yakın konumdaki 2 araçlık kapalı otoparktan asansörlerle katlara çıkılıyor. Site içi yürüyüş yolları ve havuzun, komşuları rahatsız etmeyecek şekilde konumlandırıldığı sitede, manzaranın keyfine vararak yüzme ve güneşlenme olanağı sunuluyor. Gece ışıklandırmasına sahip bisiklet parkurları, çocuk oyun bölümleri ve çok amaçlı spor sahasıyla sitenin önünde konumlanan park alanı da projeyi farklılaştıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.