Olta Balıkçıları Antalya’da Yarıştı

Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle Mersin Surf Casting Olta Balıkçıları Spor Kulübü Derneği'nin düzenlendiği 3'üncü Uluslararası Surf Casting Turnuvası...

Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle Mersin Surf Casting Olta Balıkçıları Spor Kulübü Derneği'nin düzenlendiği 3'üncü Uluslararası Surf Casting Turnuvası hafta sonu Lara sahilinde yapıldı.

Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Tunus, Fas, Kenya ve Türkiye'den olta balıkçıları 3'üncü Uluslararası Surf Casting Turnuvası'nda biraraya geldi. Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın katıldığı açılış seremonisiyle başlayan turnuvada sporcular cumartesi gününün ilk ışıklarıyla Lara sahilinden Akdeniz'e oltalarını salladı. İki etap halinde 21.00'e kadar devam turnuvada 50 sporcu yarıştı. Günün sonunda, Fransa'dan bireysel olarak turnuvaya katılan Jean Charles Pellicer birinci olurken 2'nci ve 3'üncülük derecelerini ise Türk takımları elde etti.