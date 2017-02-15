Oltu Taşını 72 Yıldır İlmek İlmek İşliyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde 72 yıldır Oltu taşını ilmek ilmek işleyen Halil Çelebi, tespih ve takı yapıp ürünlerini Avrupa'ya gönderiyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 72 yıldır Oltu taşını ilmek ilmek işleyen Halil Çelebi, tespih ve takı yapıp ürünlerini Avrupa'ya gönderiyor.

72 yıl önce odun çarkla başladığı Oltu taşı imalatını sürdüren 83 yaşındaki Halil Çelebi, mesleğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Oltu taşı işlemesini yıllar önce ilk olarak kendisinin kurduğunu belirten Halil Çelebi, "Oltu taşı imalatından Türkiye genelinde 20 bin kişi ekmek yiyor. Şimdiki ustalar çeşitli modellerle taşlara süsleme yapıyorlar. Bugüne kadar Rus taşı denilen ikinci kalite taşını ben dükkanımdan içeriye sokmadım. Rus taşı ve Oltu taşı arasında çok büyük farklar var. Altının gramı 110 Lira, Oltu taşının 10 kilosu 110 Lira. İşte Oltu taşı ile Rus taşının arasındaki fark böyle de açıklanabilir. Oltu taşı insan sağlığına iyi gelirken Rus taşında böyle bir özellik bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Erzurum'dan Avrupa'ya da Oltu taşı gönderdiğini belirten Halil Çelebi, "Bazı arkadaşlar Avrupa'ya Oltu taşı yerine Rus taşı da göndermişler ancak o taşlar geriye gönderildi. Ben yıllar önce Oltu taşından Amerika devlet başkanlarından John F Kennedy'nin heykelini yaptım ve kendisine gönderdim. Benim Oltulu esnaflardan ricam, Oltu taşına ağırlık versinler ve Rus taşından uzak dursunlar. Ya da Rus taşını illa satacaklarsa da, satarken onun Rus taşı olduğunu vatandaşa söylesinler. Ben 83 yaşındayım, hayattan bir beklentim yok ancak ilçemize yazık olmasın ve gelecek nesillere de bu mesleği doğru bir şekilde aktaralım" diye konuştu.