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Oltu Ve Pasinler’de"15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

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Oltu Ve Pasinler’de"15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri
Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, Erzurum'un Oltu ve Pasinler ilçelerinde vatandaşlar "Demokrasi Nöbeti"...

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, Erzurum'un Oltu ve Pasinler ilçelerinde vatandaşlar "Demokrasi Nöbeti" tuttu.

Oltu Kalesi Meydanında toplanan yüzlerce Oltulu, dualarla şehitleri yad ederek sabah ezanına kadar "Demokrasi Nöbeti" tuttu.

Hafızlar Burak Yıldırım, Hasan Çınar, Muhammet Polat, Davut Önal ve Salih Akyüz'de gece boyunca Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Güllük Camii İmam hatibi Ahmet Akçay'da söylediği kasidelerle nöbete katılanlara dinleti sundu.

Pasinler'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"

Pasinler ilçesinde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği kapsamında vatandaşlar "Demokrasi Nöbeti" tuttu.

Pasinler'de İlçe Kaymakamı Harun Ersin Polat'ın da katılımıyla İbrahim Hakkı Hazretleri Camii önünden başlayan kortej yürüyüşü tören alanında son buldu.

Daha sonra programda Kuran-ı Kerim tilaveti, ilçede görev yapan imam hatipler ve müezzin kayyımlar tarafından salalar, mevlid ve ilahiler okunup, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, protokol üyeleri ve vatandaşların Ulu Camii'nde sabah namazını kılmasıyla son buldu.

Oltu Ve Pasinler’de"15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

Oltu Ve Pasinler’de"15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

Oltu Ve Pasinler’de"15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

Oltu Ve Pasinler’de"15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri

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