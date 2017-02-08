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Oltu’da Asayiş Ve Ekonomi Toplantıları Sürüyor

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Oltu’da Asayiş Ve Ekonomi Toplantıları Sürüyor
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle mahalle muhtarlarıyla ayda bir kez düzenlen toplantı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan başkanlığında ikinci kez gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle mahalle muhtarlarıyla ayda bir kez düzenlen toplantı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan başkanlığında ikinci kez gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı konferans salonunda yapılan toplantıya Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Manas Demir, Oltu Emniyet Müdürü Cengiz Kuruçay, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Oltu'daki mahalle muhtarlarının sorunlarının dinlenmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen asayiş ve ekonomi toplantısının gündeminde 3 mahalleye alınacak Güvenlik Korucuları vardı. Mahalle muhtarlarının Güvenlik Korucularıyla ilgili sorular sorması üzerine bilgiler veren Oltu Kaymakamı Şenol Turan, ayrıntılı bilginin kurumun web sitesinde yer aldığını belirtti.

Güvenlik Korucusu alımıyla ilgili olarak şimdilik vilayetin üç mahalleye 8 personel alım yapılmasını uygun gördüğünü belirten Kaymakam Turan, "Şuanda bu alımları vilayet yapıyor. Başlangıç için Bahçelikışla, Tutlu ve Yolboyu Mahallelerini uygun görmüşler. Ancak bu alımların devamı da gelecek. Kamu kaynakları sınırlı olduğu için bu alımlar bir anda yapılamıyor. Bunu ilk ve son olarak düşünmeyelim. Pazartesi günü başvuruları almaya başladık. Başvurulardan sonra fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat gerçekleştireceğiz. Mülakat, benim başkanlığım ve Garnizon Komutanı ile Belediye Başkanı'nın da olacağı komisyonda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Oltu Emniyet Müdürü Cengiz Kuruçay ise ilçede MOBESE sisteminin faaliyete geçtiğini belirtirken Kaymakam Şenol Turan'da kameraların çözünürlüğünün son derece kaliteli olduğunu ve ihtiyaç duydukları anda çok rahat görüntü alabileceklerini belirtti.

Oltu’da Asayiş Ve Ekonomi Toplantıları Sürüyor

Oltu’da Asayiş Ve Ekonomi Toplantıları Sürüyor

Oltu’da Asayiş Ve Ekonomi Toplantıları Sürüyor

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