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Oltu’da Halk Günü Toplantısında İşsizler İş İstedi

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Oltu’da Halk Günü Toplantısında İşsizler İş İstedi
Oltu Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Halk Günü toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

Oltu Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen Halk Günü toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda ikincisi gerçekleştirilen Halk Günü toplantısına ilkine göre bu defa katılım fazlaydı. Toplantıya katılan yaklaşık 30 kişinin hemen hemen hepsi iş istedi.

İŞKUR'dan daha önce çalışmışlar sonraki kurada isimleri çıkmayan vatandaşlar ev kiraları, elektrik borçlarını ödeyemediklerini hayli zor durumda olduklarını dile getirdiler.

Toplantıda sadece ihtiyaç sahiplerine söz verilmedi, Oltu'da yaşayan vatandaşların sorunları da dile getirildi.

Filiz Şimşek isimli bayan katılımcı Oltu'nun işyerlerince işgal edilen kaldırımlarını gündeme taşıdı.

Oltu'nun yıllardır adeta kanayan yarası haline gelen caddelerdeki esnafa ait eşyalar veya kahve önlerindeki masa-sandalyeler, aslen Erzurumlu olduğunu belirten Filiz Şimşek isimli bayan tarafından Halk Günü'nde dile getirildi. Yaklaşık 5 yıldır Oltu'da ikamet ettiğini belirten Şimşek, "Dışarıya çıktığımızda caddelerde yürüyecek yer yok. Bir bayan olarak yüzlerce erkeğin oturduğu kahve önlerinden geçmekte çok zorlanıyoruz. Neredeyse kaldırımları kullanmak bizler için imkânsız. Haliyle yola inmek zorunda kalıyoruz ama bu kez de araçların çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. 5 yıldır bu ilçede yaşıyorum ve ne zaman dışarıya çıksam aynı tehlikeyi yaşıyorum. Yollar yazın çok tozlu. Balkondan yıkadığım çamaşırlarımı asamıyorum. Kışın ise her yer buz veya sularla dolu. Bozuk kaldırımlardan yürürken ayağınızı bastığınızda üzerinize kaldırım taşlarının altında biriken sular sıçrıyor. Bir de şebeke sularımız kullanılamayacak kadar çok kötü" şeklinde şikâyetini dile getirdi.

Filiz Şimşek isimli bayanın bu şikâyetlerini değerlendirmeye alan Oltu Kaymakamı Şenol Turan ise, söz konusu şikâyetleri ilgili makamlara ileteceklerini belirtti.

Öte yandan, toplantıya katılan vatandaşların şikâyetleri üzere Oltu'da genelde işsizlik problemi olduğu gözlenirken, Kaymakam Turan'ın şartları uygun olan herkese yardımcı olma isteği toplantıya katılan vatandaşları sevindirdi.

Oltu’da Halk Günü Toplantısında İşsizler İş İstedi

Oltu’da Halk Günü Toplantısında İşsizler İş İstedi

Oltu’da Halk Günü Toplantısında İşsizler İş İstedi

Oltu’da Halk Günü Toplantısında İşsizler İş İstedi

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