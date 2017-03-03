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Oltu’da Taekwondo Kuşak Sınavı Yapıldı

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Oltu’da Taekwondo Kuşak Sınavı Yapıldı
Oltu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen dört aylık kursun ardından taekwondo kuşak sınavı Oltu Kapalı Spor Salonunda...

Oltu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen dört aylık kursun ardından taekwondo kuşak sınavı Oltu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Oltu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün destekleriyle açılan taekwondo kursunda dört aylık sürenin tamamlanmasının ardından Taekwondo Antrenörü 3. dan Nagihan Bayrak, Taekwondo Antrenörü 4. dan Sıtkı Toksoy ile birlikte öğrencileri kuşak sınavı tabi tuttu. Kuşak sınavını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, yapmış oldukları gösteriler veliler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

Mart ayının tarihteki önemi açısından Erzurum için özel bir ay olduğuna değinen Taekwondo Antrenörü Sıtkı Toksoy, "Bugün burada bir kemer sınavı daha yapıyoruz. Çocuklarını takip eden aileler bu sınavın ne anlama geldiğini daha iyi bilirler. 4 ay içerisinde çocukların nereden nereye geldiklerini gözleme fırsatı buluyoruz. Yaklaşık 16 yıldır Oltu'da karınca kararınca sportif faaliyetler yürütüyoruz. Eserlerimiz ortada. Burada velilerimizin desteği de azımsanmayacak kadar önem arz ediyor. Veliler ve çocuklarımız olmazsa, bu müesseseler boş bir şekilde kalacaktır. Bundan dolayı, hele bu günlerde çocuklarımıza, gençliğe, spora ve sportif faaliyetlere geçmişten daha çok ihtiyacımız var. Sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin derslerinde de daha çok başarılı olduğu gözlenmektedir. Öğrencilerimizi sportif faaliyetler ve sosyal aktivitelere her zaman yönlendirmeliyiz. Günlük bir buçuk saat düzenli olarak taekwondo kursuna katılan öğrencilerimiz planlı bir şekilde çalışmaktadırlar. Velilerimize, sportif faaliyetlere katılan çocuklarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Taekwondo olimpik bir spor dalıdır. 16 yıllık bu mücadelemizin sonucunda Oltu'da da taekwondo sporu artık benimsenmiştir" dedi.

Oltu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş, "Bütün spor dallarında Gençlik Spor bünyesindeki imkanlarımızı sonuna kadar kullanmaktayız. Öğrenci potansiyelimiz her türlü spor dalında giderek artmaktadır. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için antrenörlerimiz ve hocalarımız gece gündüz çalışmaktadırlar. Birçok spor dalında öğrencilerimiz başarılarını ispatladılar. Öğretmen, antrenör ve öğrencilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Başarıyla tamamlanan kuşak sınavı, öğrenci ve velilerin toplu halde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Oltu’da Taekwondo Kuşak Sınavı Yapıldı

Oltu’da Taekwondo Kuşak Sınavı Yapıldı

Oltu’da Taekwondo Kuşak Sınavı Yapıldı

Oltu’da Taekwondo Kuşak Sınavı Yapıldı

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