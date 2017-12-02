Oltulular Ptt Müdürü Zengin’i Son Yolculuğuna Uğurladı

Oltu PTT Müdürü Tuncay Zengin (56) önceki gece evininde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Oltu PTT Müdürü Tuncay Zengin'in ani vefatı Oltuluları yasa boğdu. Evli dört çocuk babası olan Zengin'in cenazesi Oltu Aslanpaşa Camisinde öğle Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından binlerce sevenlerinin dualarıyla Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.
Oltu PTT müdürü Tuncay Zengin'in cenazesinde cami avlusu ve Cankurtaran mezarlığını sevenleriyle doldu taştı.
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