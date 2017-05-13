Ulusal ve uluslararası birçok projede yer alanÖzel SANKO Liseleri öğrencileri, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın ev sahipliği yaptığı "OLUF 2017"...

Ulusal ve uluslararası birçok projede yer alanÖzel SANKO Liseleri öğrencileri, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın ev sahipliği yaptığı "OLUF 2017" Ulusal Forumu'na katıldı. OLUF 2017'de Özel SANKO Okulları öğrencileri;Doğa Akçadağ "Kadın Hakları", Sena Bozdoğan "İnsan Hakları", Ecem Güney "Kültür- Eğitim", Mustafa Demirci "Kadın Hakları", Ozan Batu Çiftçioğlu "Ekonomi", Mert Ryan Kıroğlu "Dış ilişkiler", Teoman Efe Kuday "Çevre", Elif Sıla Özdinç "Dış İlişkiler",Yüksel Bayram "Sivil Hak ve Özgürlükler", Doğukan Ahi "Çevre", Ahmet Sami Mutafoğlu "Ekonomi", Berna İzgi Kutsal "Çevre" ve Ayberk Kaan Güneş "Eğitim-Kültür" komitelerinde tartışıp çözüm önerileri sundu. Özel SANKO Okulları öğrencileri komite çalışmalarındaki özgün fikirleri ile Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşattı.