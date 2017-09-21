Ölüm Kavşağında Yine Kaza

Aydın-Muğla karayolunun içerisinden geçtiği Çine şehir merkezinde sık sık meydana gelen trafik kazaları vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Aydın-Muğla karayolunun içerisinden geçtiği Çine şehir merkezinde sık sık meydana gelen trafik kazaları vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Akşam saatlerinde Çine'de Adnan Menderes Bulvarı eski Alabanda Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile trafik ışıkları önündeki yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tahir Doygun yönetimindeki motosiklet ile Muğla istikametine seyir halinde olan Ali Öztürk'ün kullandığı 07 VS 097 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tahir Doygun yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri Doygun'u Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doygun'un hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ali Öztürk kazayı yara almadan atlatırken kazada motosiklet ve aracın yanında yaya geçidine park edilmiş 06 BT 9654 plakalı araçta da maddi hasar oluştu.