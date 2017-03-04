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Ölümden Saniyelerle Kurtuldular

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Ölümden Saniyelerle Kurtuldular
Ağrı Vali Konağı Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütleleri sonucu 2 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşlar kar kütlelerinden...

Ağrı Vali Konağı Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısından düşen kar kütleleri sonucu 2 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşlar kar kütlelerinden saniyelerle kurtuldular.

Ağrı'da havaların ısınması ile birlikte çatılardaki kar kütleleri büyük tehlike saçmaya başladı. İlin en işlek caddelerinden biri olan Vali Konağı Caddesi'nde eriyen kar kütleleri büyük bir gürültüyle cadde ortasına düştü. Caddenin o anda kalabalık olmaması büyük bir faciayı önlerken, bazı vatandaşlar saniyelerle ölümden döndüler. Olay sonrası park halinde bulunan 2 araç kullanılamaz hale gelirken, görgü tanıkları büyük panik yaşadı.

Kar kütlelerinin düşmesi sonucu aracı kullanılamaz hale gelen Bişar Özmen, kazadan saniyelerle kurtulduğunu söyledi. Kargoya gitmek için aracını park ettiğini tam kargoya girerken büyük bir gürültü ile irkildiğini ifade eden Özmen, "Kargoya malzeme almaya gittim. Arabayı binanın önüne park ettim. Kargoya girerken arabanın üstüne büyük bir gürültü ile kar düştüğünü duydum ve olay yerine koştum. Çok şükür böyle kalabalık bir caddede ölen yada yaralanan olmadı bu en büyük şans" dedi.

Ölümden Saniyelerle Kurtuldular

Ölümden Saniyelerle Kurtuldular

Ölümden Saniyelerle Kurtuldular

Ölümden Saniyelerle Kurtuldular

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