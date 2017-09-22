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Ölümlü kazalar Karayolları'nı harekete geçirdi

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Ölümlü kazalar Karayolları'nı harekete geçirdi
Sungurlu-Kırıkkale karayolunda son günlerde meydana gelen ölümlü trafik kazaların ardından karayolları ekibi bölgede bariyerli önlem aldı

8 Haziran 2017 tarihinde kontrolden çıkan otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 3. kilometresinde bariyerler olmadığı için yol kenarındaki menfeze çarpmış, çarpmanın etkisiyle LPG'li otomobil alev almış, kazada otomobilde bulunan 1'i bebek, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

21 Temmuz 2016 tarihinde ise yine aynı bölgede Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Muttalip Erdek yönetimindeki 19 T 1048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer olmayan yolda önce sulama kanalı uçmuş, daha sonra menfeze çarparak durabilmişti. Kazada sürücü Muttalip Erdek hayatını kaybetmişti.

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KARAYOLLARI TEDBİR ALDI
Aynı bölgede meydana gelen kazaların sıklaşması ve çevre halkının tepkisi üzerine karayolları ekipleri yaklaşık 2 kilometrelik yol güzergahını demir bariyerlerle çevrelemeye başladı. Bu yolun çok tehlikeli olduğunu dile getiren vatandaşlar, yapılan çalışmadan dolayı teşekkür ettiler. Vatandaşlar aynı zamanda keşke ölümle sonuçlanan trafik kazaları ve olumsuzluklar baş göstermeden bu çalışmalar yapılmış olsaydı şeklinde tepkilerini dile getirdiler

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