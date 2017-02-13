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Ölümlü Kazanın Sürücüsü Tutuklandı

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Ölümlü Kazanın Sürücüsü Tutuklandı
Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 lise öğrencisinin ölümüne, kendisiyle birlikte 5 kişinin yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü...

Samsun'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 lise öğrencisinin ölümüne, kendisiyle birlikte 5 kişinin yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ç.(25) idaresindeki 55 JN 256 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Oktay Yalçın (18), ağabeyi Muhammet Yalçın (19), Mehmet Can Karatepe (19), Cemalettin Arslan (26) ve Naim Güler (26) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındı. Ağır yaralanan lise öğrencisi Oktay Yalçın, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Sinan Ç. tedavisinin ardından Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Sinan Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sinan Ç., "taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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