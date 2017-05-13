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Ölümlü Kazanın Yaşandığı Yerde Adalet İstediler

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Ölümlü Kazanın Yaşandığı Yerde Adalet İstediler
Eskişehir'de yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletli Burhan Günnar'ın arkadaşları Porsuk Bulvarı üzerinde toplanarak adalet isteğinde bulundular.

Eskişehir'de yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden bisikletli Burhan Günnar'ın arkadaşları Porsuk Bulvarı üzerinde toplanarak adalet isteğinde bulundular.

Kaza, 30 Nisan Pazar günü sabah 6.30 sıralarında yaşanmıştı. İddialara göre, alkollü ve şehir içi hız limitlerine uymayan bir sürücü, bisikleti ile Porsuk Bulvarı üzerinde ilerleyen Burhan Günnar'a çarpmıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşmış ve Burhan Günnar yaklaşık 12 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Yaşam mücadelesini kaybeden Günnar için bugün kazanın yaşandığı Porsuk Bulvarına bisikletli arkadaşları akın etti. Otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösteren bisikletliler, artık kazaların yaşanmaması için bisiklet yolları istedi. Burhan Günnar'ın hayatını kaybettiği alanda yapılan anmaya eşi Mürüvvet Günnar ve kızı Merve Günnar da katıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken eş Günnar, adalet istediğini ve otomobil sürücüsünün serbest kalmasına dayanamadığını söyledi.

Porsuk Bulvarı üzerinde toplanan grup adına bir açıklama yapan Doğucan Yılmaz, bisiklet yolu konusundaki yetersizliğe değindi. Bisikletin bir ulaşım aracı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Bisiklet sürücüsü Burhan Günnar hayatını kaybetmiştir. Öncelikle Burhan Günnar'ın ailesine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiriz. Bisiklet, Trafik Yasaları'na göre bir ulaşım aracıdır. Ulaşım aracı olduğu için trafikte her şartta ve durumda bulunabilir. Dünyanın her tarafında, her şehirde bisiklet kullanılmaktadır. Bizler de bisikletliler olarak, sürücü ve şehir sakinlerinin bizi fark etmeleri ve bize yol vermeleri için bütün dünya ile birlikte sesleniyoruz. Şehirde ve şehirlerarası yollarda bisikletliler vardır ve bizi görmediğinizde ölüyoruz. Tıpkı Burhan Günnar gibi. Duyarlılığın arttırılarak ölümlerin durdurulmasını istiyoruz. Bu nedenle tüm otomobil ve benzeri araç sürücülerinin bunu kabullenmesi ve özelikle bisikletlilere ve yayalara azami dikkati göstermesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, bisikletlinin kaportası kendi vücududur. Çağdaş, sürdürülebilir yaşam konusunda duyarlı ve yapıcı birçok örnek çalışması ile gurur duyduğumuz Eskişehir belediyelerinin, özellikle Büyükşehir Belediyesinin, bisikletli ulaşım konusundaki yetersizliğini yıllardır şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak, olaysız dağıldı.

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