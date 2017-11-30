Olumsuz Hava Şartları Balık Tezgahlarına Yansıdı

Yurt genelinde etkili olan soğuk havanın Marmara'da da kendini hissettirmesi, balık tezgahlarına yansıdı.

Yurt genelinde etkili olan soğuk havanın Marmara'da da kendini hissettirmesi, balık tezgahlarına yansıdı.

Olumsuz hava şartları Tekirdağlı balıkçıları da etkiledi. Denizde balık bulmakta zorluk çektiklerini kaydeden balıkçılar, avlanamayınca durumun tezgaha yansıdığını aktardı.

Tekirdağlı balıkçı Hüseyin Kalaycı, "Herkes bir bolluk bekliyor, balığa bir özlem var. Geçen seneki bolluğu arıyoruz ama geçen seneki bolluk yok. Bu sadece bir çeşit de değil, çinekopta değil, hamside, istavritte, palamutta bu sene hepsinde bir kıtlık var. Bunun farklı sebepleri var. Havalardan dolayı, yanlış avlanmadan dolayı. Bu sene maalesef ki balıkçılık çok zayıf geçiyor. Bu da fiyatlara yansıyor, fiyatlarımız haliyle yüksek oluyor. Vatandaş da alımda zorlanıyor. Fiyatlar geçen senenin bayağı üzerinde, aşağı yukarı bir yüzde 30 yüzde 40 bir artış var. Geçen seneye bakınca geçen sene 10 TL, 15 TL olan hamsi bu sene 20 liradan aşağı düşmüyor" dedi.

Fiyatların günlük değiştiğini aktaran Kalaycı, geçtiğimiz yıl ortama fiyatı 15 lira olan balıkların bu sene ortalama 30 ile 40 lira arası olduğunu söyledi.