Olurlu Yalçın Öğretmen’in Ani Ölümü İlçeyi Yasa Boğdu

Olurda sayısız öğrenci yetiştiren Yalçın Atalay öğretmenin ani ölümü Olurluları yasa boğdu.

Olurda sayısız öğrenci yetiştiren Yalçın Atalay öğretmenin ani ölümü Olurluları yasa boğdu.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ameliyatı sonrası tedaviye cevap vermeyen Emekli öğretmen Atalay Yalçın vefat etti. Atalay'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Olur Merkez Camide kılınan cenaze namazın ardından yakınlarının duaları ile ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Olur Belediye Başkanı Tahsin Oktay, yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.