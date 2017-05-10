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Ömer Çelik, “Sayın Hahn, Türkiye’de Üyelik Müzakereleri Dondurulsun Anlamına Gelen Bir Cümle Sarf Etmediğini Böyle Bir Görüşü Olmadığını Söyledi”

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Ömer Çelik, “Sayın Hahn, Türkiye’de Üyelik Müzakereleri Dondurulsun Anlamına Gelen Bir Cümle Sarf Etmediğini Böyle Bir Görüşü Olmadığını Söyledi”
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Sayın Hahn, Türkiye'de üyelik müzakereleri dondurulsun anlamına gelen bir cümle sarf etmediğini böyle bir görüşü...

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Sayın Hahn, Türkiye'de üyelik müzakereleri dondurulsun anlamına gelen bir cümle sarf etmediğini böyle bir görüşü olmadığını söyledi" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel'de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Genişleme Komiseri'nin faaliyet alanına girmeyen konularda açıklamalar yapılmasından ya da Genişleme Komiseri'nin misyonunun dışına çıkan, Türkiye'yi rahatsız edecek bir takım açıklamalar yapılmasından rahatsızlık duyduğumuzu ifade etik. Nihayetinde bizim Genişleme Komiserinden beklediğimiz tutum vardır. Genişleme Komiseri bütün siyasi mülahazaların bütün siyasi değerlendirmelerin dışında makul ve dengeli bir retorik kullanmalıdır. Şimdiye kadarki bütün Genişleme Komiserleri de böyle yaptılar zaten. Sayın Hahn'ın zaman zaman bunun dışına çıkan Türkiye ile ilgili olarak ileriye giden aşırı diyebileceğimiz bazı değerlendirmelerini okuyoruz. Bu konuda kendisi bize bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de üyelik müzakereleri dondurulsun anlamına gelen bir cümle sarf etmediğini böyle bir görüşü olmadığını, yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek istediğini söyledi" dedi.

"Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bir kopma söz konusu olmadığını zaten söylüyoruz"

Çelik Avrupa Birliği ile ilgili konuya, " Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bir kopma söz konusu olmadığını zaten söylüyoruz. Zaman zaman soruyorlar Türkiye eksen mi değiştiriyor. Bizde şunu söylüyoruz. Biz Jeopolitik olarak Rusya'yla ilişkilerimizi de Ortadoğu'yla ilişkilerimizi de yakın zamanda işte Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı olacak. Bütün bu boyutları Akdeniz boyutunu göz etmesi gereken bir ülkeyiz. Bu bizim için tarihsel bir mecburiyet. Bundan Avrupa Birliği yararlanmalıdır. Bu ancak faydasına olan ilişkilerdir" diye konuştu.

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