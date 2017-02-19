İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Ardahan'da bir söyleşi gerçekleştirdi.

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Ardahan'da bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ardahan Belediyesi tarafından organize edilerek düzenlenen etkinliğe Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, İl Genel Meclisi Başkanı Taviddin Coşkun, İl Müftüsü Şaban Kondi, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, protokol üyeleri, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy düzenledikleri etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi; " Tabiki ülkelerin, memleketlerin imarı var, maddi anlamda imar Bayındır hale getirme var. Çok şükür hükümetimiz, Bakanlarımız, Valilikler, Belediyeler bu imar faaliyetlerini, maddi proje faaliyetlerini bütün güçleriyle devam ettiriyorlar. Ama gönüllerin de imarı gerekiyor. Bu çerçevede belediyece organize etmeye çalıştığımız ve gönüllerin imarına önemli, manevi katkılar, dokunuşlar yapacak olan Ömer Döngeloğlu hocamızı bugün birlikte dinleyerek istifade edeceğiz. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz bu hafta Ardahan'ın Kurtuluş günü olan 23 Şubat'ı da içerisine alan bir hafta. Bu nedenle 23 Şubat'ın anlamına uygun bir şekilde kutlamayı amaçlıyoruz." Şeklinde konuştu.

İlahi sanatçısı Ahmet Kemal tarafından okunan ilahi Dinletisi'nin ardından konuşan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Beyaz takkeleriyle iblislere dönmüş hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir büyük ihanete bu milletin dur diyerek gerekli cevabın verildiğini söyledi.

Döngeloğlu, "Milli ve dini kültürümüzün, 1400 yıldır üstümüze yüklediği ve bizi biz yapan, değişmeyen ve değişmemesi gereken özelliklerimizin, aile yapımızdan tutun arkadaşlık ve refah şuurumuza kadar birçok şeyimizle, genlerimizle oynuyorlar. Fikir dünyamızın DNA'ları sadece sizin bitkilerinize GDO katmıyorlar. Kültürümüz GDO'larla değiştirilmiş, genetiği bozulmuş suni yapılanmalarla başkalaştığımızın farkındayız zannediyor. İşte bütün bunlara rağmen yüce Allah tarihin ileriki dönemlerinde toplumlara demek ki merhamet ediyor. Ve 15 Temmuz'u sarsılıp kendimize gelmemiz için Allah'ın bir cilveyi Rahvan iyesi olarak da görüyorum ayrıca. İşin ihanet boyutu, o hain terör örgütü FETÖ denilen, kendi milletine, kendi halkına yılan gibi aramızda 40 yıl dolaşıp durmuş. Bu millet burs verin dediniz verdiler, dergi çıkardınız aldılar, dershane açtınız çocuklarını verdiler. Sadaka dediniz, kurban dediniz, neyi vermediler. Kardeşlerim beyaz takkeleriyle iblislere dönmüş bu hainler bizim mescidimizle 40 yıl beraber dolaştılar. Ben hayal edemezdim? Mesela İstanbul'da otogardan atış alanına giden yolda 6 tane şehidimiz vardı o gece, bi tanesi Türkmen Tekin diye bir hanım kardeşimiz. Tank üzerinden geçiyor ve kadın iki parça haline gelmiş. Bir Müslüman belde de kendi askerin, kendi polisin, kendi güvenlik görevlin kendi vatandaşına bunu yaparmı. Hangi duyguyla yaptırabilirsin kendi halkına bunu. İşte işin ihanet boyutu bi tarafa, bizim bize gelmemiz için, biz Sarıkamış destanını yüz yıldır anlatıyoruz çocuklarımıza ve 103 yıl oldu. Çanakkale destanını yüz yıldır anlatıyoruz. Ulu Batlı Hasan'ın surların, burçların ucunda bayrak gibi şahadetini 550 yıldır anlatıyoruz. Ama çocuklarımıza anlatacak yeni hikâyeler lazımdı demek ki, işte o gece bir millet solcusuyla, sağcısıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla bir millet vatanının üzerinde oynanmış onca mühendislik çatışmasına, dizilerle ahlakı kirletilmiş ve şuuru iyice zayıflatılmış, kitap okumayan bir topluma dönüştürülmüş şu Anadolu coğrafyasına, şu koskoca Türkiye coğrafyasına, bir büyük ihanete bir millet dur dedi. " şeklinde konuştu.

Yapılan program sonrasında Belediye Başkanı Faruk Köksoy tarafından ilahi Sanatçısı Ahmet Kemal ve İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na plaket takdim edildi.