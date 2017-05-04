  • BIST 93.038
  • Altın 140,528
  • Dolar 3,5539
  • Euro 3,8892
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 16 °C

Ömer Faruk Kavurmacı ’Epilepsi’ Hastalığı Gerekçesiyle Tahliye Oldu

» »
Ömer Faruk Kavurmacı ’Epilepsi’ Hastalığı Gerekçesiyle Tahliye Oldu
TUSKON soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın "epilepsi"...

TUSKON soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın "epilepsi" hastalığı gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen TUSKON soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi ortaya çıktı.

Kavurmacı'nın avukatları tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi değerlendiren İstanbul Nöbetçi 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, Kavurmacı için Acıbadem Hastanesi'nden alınan 18 Nisan 2017 tarihli raporu inceledi. Rapora göre cezaevi koşullarının 2005 yılında Post Viral Ensefalit atağı sonucu "Epilepsi" tanısı konulan Kavurmacı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildi.

Bu şartlarda şüphelinin yalnız kalması, oruç veya uzun saatler aç kalması, uzun süre araç ve elektronik cihaz kullanmasının sakıncalı olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken hakimlik, buna göre şüphelinin mevcut ciddi sorunları dikkate alındığında tutukluluğunun devamının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceğine vurgu yaptı. Kavurmacı'nın tahliye talebini kabul eden hakimlik, yurt dışına çıkışı yasaklayarak her Pazar bağlı olduğu karakola gidip imza atmasına hükmetti.

Geçtiğimiz günlerde TUSKON ve üye şirketlerine yönelik hazırlanan iddianamenin 86 şüphelisinden biri olan Kavurmacı'nın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisin “Dur” İhtarına Uymayarak Kaçan Oto Hırsızı Vurularak Yakalandı04 Mayıs 2017 Perşembe 18:24
  • Ömer Faruk Kavurmacı ’Epilepsi’ Hastalığı Gerekçesiyle Tahliye Oldu04 Mayıs 2017 Perşembe 18:18
  • Kaçak Lüks Otomobil Yol Kontrolünde Tespit Edildi04 Mayıs 2017 Perşembe 18:13
  • Freni Patlayan Minibüs Okulun Bahçe Duvarına Çarptı: 5 Yaralı04 Mayıs 2017 Perşembe 18:13
  • Jandarma Villa Hırsızlarını Ateş Açarak Yakaladı04 Mayıs 2017 Perşembe 17:53
  • Adıyaman’da Uyuşturucu Satıcılarına Büyük Operasyon04 Mayıs 2017 Perşembe 17:44
  • Başkent’te Uyuşturucu İle Mücadelede Aralıksız Sürüyor04 Mayıs 2017 Perşembe 17:38
  • Köyde Balık Ağı Kavgası: 2 Ölü, 3 Yaralı04 Mayıs 2017 Perşembe 17:33
  • Van’da 2 Adet Eyp Bulundu04 Mayıs 2017 Perşembe 17:33
  • 15 Temmuz Darbe Girişiminde Trt’nin Harbiye’deki Binasının İşgal Edilmesine İlişkin 7’si Rütbeli 32 Asker Hakkında İddianame Hazırlandı. İşgal Sırasında 3 Kişinin Ölümü, 50 Kişinin İse Yaralanmasından Sorumlu Tutulan Şüpheli04 Mayıs 2017 Perşembe 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti