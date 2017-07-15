Darbe Girişimi’ni engelleyen Astsubay olarak tanıtılan ve şehit kabul edilen Ömer Halis Demir’le ilgili merhumu da ailesini de rahatsız edecek ifadeler mahkeme salonlarında ve medyada yer alırken, devletin yetkilileri sessizliğini koruyor. Ne şehidine sahip çıkıyor ne de olanları doğruluyor.

Dünyaya örnek gösterilen Fransız İhtilali’yle (1789) kıyaslanmayacak, asimetrik silahlara karşı koyan siviller ve kendi yöneticilerine itaatsizlik eden kahraman askerlerce engellenmiş. Darbe Girişimi’nin hainlerini kahramanlarıyla karıştırmak her şeyden önce kahramanlara yapılmış bir haksızlıktır. Devletin görevi şehidin, gazinin, sivilin, askerin hakkını korumaktır.

‘Genel Kurmay Baskını’ davası sanıklarından Eski Kurmay Albay Fırat Alakuş, ‘ByLock çıktığı veya telefonunda ByLock olduğu söylenen Ömer Halisdemir tarafından Aksakallı’nın emriyle eski Tuğgeneral Semih Terzi’nin vurulması, Aksakallı’nın darbeyle ilgisini gizlemesinin sonucu olarak değerlendiriyorum...’ ifadesinin üzerinden 2 ay geçti. Şüpheli sadece bilgiden değil belgeden de söz ediyor.

Değişik davların değişik şüphelileri de benzer ifadeler kullanarak Ömer Halis Demir hakkında şüphe ve soru işareti yaratırken, bazı hakim ve savcılar ‘burada olmayanlar hakkında böyle ithamlarda bulunamazsınız’ ve benzeri şekilde ifade sahiplerini uyarırken, diğer makamlarca iddiaların yanlışlığı henüz ifade edilmedi.

Darbe MİT tarafından öngörülemedi. Öngörüden vazgeçtik.15 Temmuz Darbe Girişimi’nden önce ‘Üç maymunları oynayan MİT, Girişim’den sonra da tutum ve durumunda değişiklik yapmadı.

KİM KİMİ NEDEN VURDU?

Darbe’ye kimin hangi amaçla katıldığı, hayatını kaybedenlerden kimlerin kahraman veya hain olduğu, kimlerin suçsuz yere hayatını kaybettiği, ölüm ve yaralanmalara neden olan silahların kimler tarafından hangi amaçla kullanıldığı hala netlik kazanmadı.

15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü’nde silahsız Hava Harp Okulu öğrencisi Taner Tekin’in boğazını kim hangi saikle kesti? Benzeri askeri öğrencileri veya emir-komuta gereği olay yerinde bulanan ve silahını teslim edenleri kim, neden öldürdü? Kimin kimi vurduğu veya öldürdüğü belirlenmedi? Darbe'nin üzerindeki sır perdesini kaldırması gerekenler, aralamadı bile.

Vergilerimizden dağıtılan ödül veya maaşların kimlere gittiğini, bu kazanımları veya itibarı hak edip etmediklerini biz bilmeyeceğiz de kim bilecek?

(Eşinin kendisini hiç sevmediğini söyleyen kadının kocasına hakim sebebini sorunca; adam ‘onu ne kadar sevdiğimi bir ben bir de Allah (cc) bilir’ deyince; eşi ‘Benim de bilmemem gerekmez mi' dediği gibi birilerinin biliyor olması yetmez; milletin de bilmesi gerekmez mi?)

Savaşlarda işgal ordularının teslim olan askerlerini öldürenler savaş suçlusu sayılarak, yıllar sonra bile yargılanırken, aradan geçen bir yıla rağmen neden bu olaylar aydınlatılamadı.

ORDUSUZLUĞUN SONUCU; SREBRENİTSA

Trump’ın başkanlığıyla birlikte dünyanın her tarafında savaş çanları çalarken, tüm denizlerde balıkçı teknesinden çok savaş gemisi dolaşırken, Türk ordusunu ‘ağlayan askerle aciz gösteren afişleri’ kim hangi amaçla şehirlerin duvarlarına ve metrolara astırdı? Afişler APO ve Kandil’deki katillerin ifadelerinin aynısı; onlar da ‘Gerilla karşısında T.C: askeri korkudan ağlıyor’ ifadelerini kullanmıştı. Yıl dönümünde acısını derinden hissettiğimiz Srebrenitsa katliamı neden yaşandı? 10 bin sivil orduları olmadığı için birkaç günde Sırp askerlerince katledildi.Ortadoğu’da ordusu olmayan bir milletin yaşama şansı yoktur.