  • BIST 89.028
  • Altın 142,780
  • Dolar 3,5613
  • Euro 3,7658
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Ömer Halisdemir Davası 20 Mart’a Ertelendi

» »
Ömer Halisdemir Davası 20 Mart’a Ertelendi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halisdemir ile ilgili açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen Ömer Halisdemir ile ilgili açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mart'a erteledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın üçüncü celsesi tamamlandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Şubat tarihinde başlayan ve 3 gün süren duruşmada tüm tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından davaya müdahillik talepleri alındı. Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, babası Hasan Hüseyin Halisdemir, kardeşleri Soner ve Savaş Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personel İsmail Oğuz ile Ayşe Şahin davaya müdahillik talebinde bulundu.

Müdahillik talebinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların ifadelerinde yer alan isimlerin tespitinin yapılarak tanık sıfatıyla beyanları alınmak üzere davet edilmeleri, dosyada adı geçen daha önce beyanları alınan kişilerin de tanık sıfatıyla davet edilmelerini, sanıkların üzerlerine atılı bulunan suçların vasfı ve maiyeti, mevcut delil durumu, tanıkların dinlenmemiş olması ve diğer delillerin toplanmamış olması nedeniyle tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen 10 dakikalık ara sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların mevcut delil durumu, delillerin tam olarak toplanılmaması nedeniyle tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, dosyada dinlenilmek istenen tanıkların sayısının fazla olmasından dolayı davanın 3 gün olarak belirlenmesine, 3 günlük sürede tanıkların dinlenilmesine, yargılama konusu olaya ilişkin tüm kamera kayıtlarının incelenerek çözümlerinin yapılması için uzman heyete kamera kayıtlarının teslim edilmesine, Özel Kuvvetler Komutanlığının olay tarihindeki emir komuta kademesini gösterecek tablonun istenilmesine, sanıkların kimlik bilgileri ve cep telefonlarından faydalanarak ByLock kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için savcılığa yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, duruşmanın 20-21 ve 22 Mart tarihlerinde görülmesine karar verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman’da Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı23 Şubat 2017 Perşembe 16:53
  • Kozluk’taki Terör Saldırısı İle İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı23 Şubat 2017 Perşembe 16:48
  • Müjdat Gezen Sanat Merkezi Saldırganı Serbest Bırakıldı23 Şubat 2017 Perşembe 16:43
  • Ömer Halisdemir Davası 20 Mart’a Ertelendi23 Şubat 2017 Perşembe 16:43
  • Türk Askeri Kardak Kayalıklarında Alçak Uçuş Yaptı23 Şubat 2017 Perşembe 16:43
  • Kütahya’da Sahte Para Operasyonu23 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Yunuslar Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor23 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Kahraman Asker Ömer Halisdemir’in Ailesinden Davaya Müdahillik Talebi23 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Bafra’da İş Kazası: 1 Yaralı23 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • Uyuşturucu Tacirlerine Baskın23 Şubat 2017 Perşembe 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti