Ömerli’de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömerli girişi 3. kilometresinde H.Ç. idaresindeki 47 LB 654 plakalı kamyon ile S.A. idaresindeki 21 KN 357 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Trafik kazasında yaralanan S.A., H.Ç., bölgeye gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken, kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.