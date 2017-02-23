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Omü 42 Ülkede Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı Yapacak

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Omü 42 Ülkede Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı Yapacak
Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) 22 Nisan 2017 tarihinde yapılacak.

Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı (OMU-YÖS) 22 Nisan 2017 tarihinde yapılacak.

42 farklı ülkede 64 merkezde gerçekleştirilecek olan sınav, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) iş birliğiyle yapılacak.

OMÜ-YÖS sonuçları 118 üniversitede kabul görüyor

OMU-YÖS'e, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim görmek isteyen yurt dışı öğrencileri girecek ve sonuçları OMÜ ile birlikte 118 üniversite de kabul görecek. OMÜ-YÖS 2017 sınav başvuruları, tamamen online olarak Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca, Arapça, Boşnakça ve Arnavutça alınacak.

Sonuçlar 22 Mayıs 2017 tarihinde ilan edilecek

OMÜ-YÖS 2017 sınavı, Türkiye'de ve Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde yüz yüze ve tamamen denetimli olarak yapılacak. Sınava başvuracak adaylar "omu.edu.tr" adresinden "online kayıt" işlemlerini yaptıracak ve kayıt işleminden sonra, adayların e-mail adreslerine kayıtlarıyla ilgili bilgilendirme gönderilecek.

Online kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, e-mail adreslerine gönderilen kayıt talimatları ile "ise.omu.edu.tr" adresinden kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Bu aşamada, adaylar sınava girmek istedikleri dil ve sınava girmek istediği merkezi de belirleyecek.

Başvuruları 31 Mart 2017 günü sona erecek olan sınavın sonuçları ise 22 Mayıs 2017 tarihinde ilan edilecek.

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