OMÜ ABD'yi kınadı

Samsun OMÜ Senatosu yayımladığı mesajda, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı kınandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Senatosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi; " Bu karar, ayrıca yıllardır Müslümanlara hem fiziksel hem de psikolojik şiddet ve baskı uygulayan ve bunu sistematik hâle getiren İsrail’i hukuk tanımazlık ve vicdanbilmezliknoktasında daha da cesaretlendirecektir. Ortadoğu ve Kudüs’ün tarihten bu güne geçirdiği evreleri göz önünde bulunduran akademisyenler olarak bölgenin geleceğinden son derece kaygılıyız. Bu bağlamda; akıl ve izan dışı karara tepki gösterilmesi noktasında feraset sahibi ülkelere ve toplumlara çağrıda bulunuyoruz "denildi. Yalçın KARATAŞ