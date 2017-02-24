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OMÜ İletişim'e iki ödül

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OMÜ İletişim'e iki ödül
Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri iki ödül birden aldı

Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması’nda, 37 üniversitenin iletişim fakültelerinden 1295 öğrenci 772 çalışmayla katıldı. 118 proje ödüle değer bulundu. Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilen ödül töreninde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri 2 ödül birden aldı.

İlk mezunlarını bu yıl verecek olan OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü 4. sınıf öğrencisi Işıl Kaptan, “Yazılı Basın /Mizanpaj” dalında “Genç İfade Gazetesi Manşet Tasarımı” ile birincilik ödülüne layık bulundu. Kaptan birincilik ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın elinden aldı.

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FOTOĞRAFA ÖZEL ÖDÜL
Yazılı Basın “Fotoğraf” dalında ise OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü 4. sınıf öğrencisi Ozan Yazar “Sis Balıkçısı” adlı fotoğrafıyla ikincilik ödülüne değer görüldü. Jüri, Ozan Yazar’ı estetik duygusunu hareketin zirvesinde yakalayarak görüntünün fotoğrafa dönüşme sürecini tamamladığı için ödüle layık gördüğünü açıkladı. Ozan ödülünü Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç’in elinden aldı. OMÜ İletişim Fakültesi’ni törende öğretim üyeleri Yrd. Doç. Ömer Çakın, Yrd. Doç. Beste Nigar Erdem ve Öğr. Gör. Emine Ceng temsil etti.

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