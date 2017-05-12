OMÜ Mimarlık ekibi Madrid’de yarışacak

Samsun OMÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri “Madrid’i Gençleştirmek İçin Genç Fikirler” konulu yarışmada Türkiye 3. olarak üniversiteyi 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Madrid’de düzenlenecek yarışmada temsil edecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Muammer Yaman ve son sınıf öğrencisi Ali Gökaslan, bir firmanın düzenlediği “Madrid’i Gençleştirmek İçin Genç Fikirler” konulu lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık fikir yarışmasının ulusal aşamasında ortak hazırladıkları proje ile Türkiye 3.’sü oldular.

OMÜ’lü ekip, geliştirecekleri proje ile uluslararası aşamada yapılacak değerlendirme için 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Madrid’de OMÜ’yü temsil edecek. Bu yıl 17’ncisi düzenlenen yarışmanın teması “Kentsel Akupunktur” başlığı altında, “Sürdürülebilir ve İklimle Dengeli Dönüştürme Yaklaşımı: Bir Yapma Çevrenin Canlandırılması” olarak belirlendi.