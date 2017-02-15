OMÜ'de işaret dili farkındalığı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu’nun düzenlediği ‘Sessizliğe Ses Ver ' İşaret Dili konulu konferans Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansta İşaret Dili farkındalığı yaratıldı

Konferansa; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eğitmeni Neslihan Kurt, OMÜ Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan Atasayar, katılımı için Neslihan Kurt’a ve öğrencilere teşekkür etti.Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan da bu gibi etkinliklerin üniversitelerde gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu belirterek Gençlik Topluluğu yönetimine teşekkürlerini iletti.

İŞİTME ENGELLİ ANNE VE BABANIN KIZI

Neslihan Kurt, böyle bir platforma davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İşitme engelli bir anne babanın kızıyım, yani bir kodayım ve koda olmaktan da gurur duyuyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işaret dili ve eğitimi alan bir üniversite ve bu alanla ilgili çalışmalarının olması çok güzel bir adım. Bununla ilgili önerim eğitmenlerinizi iyi seçmeniz" diye konuştu.

Okan Bayülgen ile nasıl çalışmaya başladığını da katılımcılarla paylaşan Kurt, Bayülgen’in programına katılan bir grup işitme engellinin Bayülgen’e güldüklerini ama anlamadıklarını söylemesi üzerine çevirmen olarak işe başladığını söyledi. Soru cevap şeklinde devam eden konferansın sonunda OMÜ Gençlik Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tamer Aslan, Neslihan Kurt’a teşekkür belgesini takdim etti.