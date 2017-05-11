OMÜ'de proje pazarı açıldı

OMÜ'de düzenlenen Proje Pazarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan icat ve projeler görücüye çıktı. Alaçam MYO Müdürü Prof. Dr. Demiryürek, mucitlere 200 bin liraya kadar KOSGEB tarafından destek sağlandığını söyledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen ve TUBİTAK 1601 Yenilik ve Girşimcilik Programı’nca desteklenen "Bütüncül Bir Yaklaşım ile Girişimcilik Eğitimi Projesi kapsamında düzenlenen "Proje Pazarı ve Tecrübe Paylaşımı Konferansı” Kurupelit Kampüsü bünyesinde bulunan Samsun Teknopark Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Projenin amacının üniversitede girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu açıklayan proje yürütücüsü ve Alaçam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, "Artık projemizde biz, iş fikirlerinin kuluçka merkezlerinde vücut bulmasını, ticarileşmesini, ürüne dönüşmesini istiyoruz. Sadece eğitim vererek kapasite geliştirmenin yeterli olmadığının bilincindeyiz. Önlisans ve lisans öğrencilerine 3 yıl boyunca girişimcilik kapsamında 12 tane farklı sertifika programı sunduk.

KOSGEB DESTEĞİ VERİLECEK

Eğitmen kadrosu proje eğitimi kapsamında yapılan faaliyetler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Demiryürek, proje sonunda başarılı olan öğrencilerin sadece TÜBİTAK'tan değil, KOSGEB'den de sertifika alabileceklerini açıklayarak bu sertifikalar sayesinde 200 bin Türk Lirasına kadar mali destek alabileceklerini sözlerine ekledi. 200 projeden ön elemeyle belirlenen 23 öğrencinin projesi görücüye çıktı.