OMÜ'de Samsunport anlatıldı

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’yi (SAMSUNPORT) tanıtan bir konferans düzenledi

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu, Samsun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’yi (SAMSUNPORT) tanıtan bir konferans düzenledi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen konferansa SAMSUNPORT Liman Müdürü Bedir Yıldırım, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve LojistikBölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Sağlam, akademisyenler ve bölüm öğrencileri katıldı.

SAMSUNPORT Liman Müdürü Bedir Yıldırım, "Samsun limanı şehrimiz için büyük önem arz ediyor. Bunun akademisyenler tarafından anlaşıldığını görmek bizim için mutluluk verici. Liman işletmeciliği katma değeri yüksek olan bir sektör. Dolayısıyla desteklenmesi ve ilgi duyulması gereken bir öneme haiz. Samsun Limanı 2010 yılında özelleşti ve SAMSUNPORT olarak yoluna devam etti. Özelleştirmenin getirdiği katkıları sayarsak; istihdam olanaklarının ve ilin ekonomisine sağlamış olduğu katma değerin çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Konferansın sonunda Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu Başkanı Büşra Gebeş tarafından Bedir Yıldırım’a teşekkür belgesi verildi.