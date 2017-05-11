Omü’de Türkçe Şöleni

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Geleneksel Türkçe Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Geleneksel Türkçe Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölene OMÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve çeşitli bölümlerde okuyan Türk öğrenciler katıldı.

13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in Konya'da Türkçeyi resmi dil ilan edişinin yıldönümü münasebetiyle hazırlanan programda Afrikalı bir öğrencinin davul eşliğinde Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanını okuması büyük alkış aldı.

"Dünya dili Türkçe"

Şölende konuşan OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Doç. Dr. Yakup Poyraz, "Dünyanın dört bir yanından kopup gelerek güzel ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrencilerimiz gözbebeklerimiz bizleri kalplerindeki sevgi, dillerindeki Türkçe ile programlarına ve gönüllerine misafir etmek için bu güzel programını tertip etmişler, kendilerini kutluyorum. Bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi yüzden fazla ülkeden gelen öğrencilerle adeta Birleşmiş Milletler'i andırıyor. Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimizin Türkçe öğrenmeleri, ülkemize, şehrimize ve üniversitemize alışmaları ve entegrasyonlarında önemli bir işlevi olan tabir yerindeyse ilk sığınılacak liman görevi yapan OMÜ-TÜRKÇE 4 yıllık kısa geçmişinde rüştünü ispat etmiş ve bugün uluslararası bir marka haline gelmiştir" dedi.

"Dil, din, ırk, renk ayrımı gözetmeden kardeşçe"

Yakup Poyraz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dil, din, ırk, renk, kültür coğrafya ayrımı gözetmeden kardeşçe bir ortamın sağlandığı OMÜ-TÜRKÇE ailesi bu vesileyle dünya barışına da katkı sunmaktadır. İl içi ve İl dışı gezi, gözlem ve incelemeler, bu birliktelikleri artırmak ve ortak yaşama kültürünü güçlendirmek adına önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun yanında oyunlaştırılmış dersler, yarışmalar, sinema ve tiyatro gösterimleri ve kutlamalarla öğrencilerimiz Türkçeyi eğlenerek öğrenmektedirler. Tüm OMÜ-TÜRKÇE ailesini candan kutluyorum. Onlar bu işin bir takım işi olduğunu hiç unutmadılar."

OMÜ-TÜRKÇE'de Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin "Dünya Dili Türkçe" temasını vurgulamak için dramatize ettikleri seremonide tüm ülke bayrakları ile dev Türk bayrağının sahnede dalgalandırılması konukları hayran bıraktı. Aynı zamanda geçen yıl elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tanzanyalı öğrenci Abdulrashıd Kassım Mfınanga da etkinlikte anıldı.

Samsun'un yetiştirdiği âşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden Ozan Obalı (Mustafa Bilir) "Türkçem" adlı şiiri seslendirdi. "Bulutlara Esir Olduk" adlı şarkıyı okuyan Madagaskarlı Francisco Nomanjary salondan büyük alkış aldı. Uluslararası öğrencilerin seslendirdikleri şiirlerin ardından sahne alan ve tamamen yabancı öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi oynadıkları zeybek ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Solo şarkı ve türkülerle devam eden programda Kamerunlu Noureddin, Gineli Tolo ve Malili Bangali'nin yapmış oldukları stand-up misafirleri kahkahaya boğdu.

Farklı yörelere ait türkülerin seslendirildiği programın son bölümlerinde sahne alan OMÜ-TÜRKÇE'ye uyarlanan "Senden daha güzel" şarkısı başlamadan önce izleyicilerin arasında oturan uluslararası öğrencilerin kareografisi görülmeye değerdi.

Şölen sahnede çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.