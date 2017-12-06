Omü’de, Uyuşturucuyla Mücadele İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Uyuşturucu ile...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında "Uyuşturucu ile Mücadelede Toplumsal Katılım Uygulama Projesi(UTKU)" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Uyuşturucu ile mücadelede ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliğini yürütmek üzere yapılan protokol, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz arasında imzalandı.

Bilgiç: "Uyuşturucu birey kadar toplumu da tehdit ediyor"

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç uyuşturucu ile mücadelede toplumsal katılımın sağlanmasının uygulanması aşamasında aktif rol almaktan dolayı memnun olduklarını belirtti. Bilgiç konuşmasında, "İnsanının sağlıklı olmadığı bir toplumun da sağlıklı olması beklenemez. Toplum içindeki insanın pozisyonu, tıpkı vücudumuzdaki hücreler gibidir. Bu sağlık tabii ki sadece biyolojik sağlıktan ibaret değil, ruhsal sağlık da bunun içerisinde önemli bir yer tutmakta. Ruhsal yapı, insanın davranışlarını etkileyen önemli bir unsur ve uyuşturucu da insanın biyolojik yapısını bozup dolayısıyla toplumun yapısını önemli derecede etkilemekte. Bu nedenle söz konusu protokolle gerçekleştirilecek çalışmalar bireyin sağlığı ile birlikte toplumun esenliğini de doğrudan etkileyecek çalışmaları da beraberinde getirecektir" dedi.

Yavuz: "Uyuşturucu ile mücadelede; Samsun en başarılı iller arasında"

Uyuşturucu bağımlılarına suçlu gibi davranmadıklarını vurgulayan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, "Bu insanları takip edilmesi gereken, toplumun sorunlu bir kesimi olarak değerlendiriyoruz. Eğer tedavi ve denetime uygun bir profil sergilerlerse cezaları infaz edilmiyor. Yetişkinlerde denetim süresi 5 yıl, suça sürüklenen çocuklar da ise bu süre 3 yıl. Samsun, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyet alanındaki birçok konuda Adalet Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlendi. Teknolojiden yararlanarak hükümlü ya da denetim altındaki şüphelilerin takibinin yapıldığı en modern infaz sistemlerinden birisi. Bizim bu zamana kadar denetimini yaptığımız bin 637 kişi var. Halen aktif denetim altında tutulan, elektronik kelepçeyle izlenen 132 yükümlümüz bulunmaktadır. Pilot il olmamız hasebiyle de bizim başarımız, diğer illerdeki yeni sistemin kurulmasında çok büyük katkı sağlayacak. Uyuşturucu kullanımı en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor. Samsun'da yıllık suç istatistiğine bakıldığında diğer suçların içerisinde uyuşturucu kullanımı 5'inci sırada yer alıyor. Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla uyuşturucu ile mücadelede Samsun en başarılı iller arasında. Umuyorum bu protokolünde büyük katkısı olur" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ise birliktelik içerisinde çalışılarak projeden güzel sonuçlar alınacağını söyledi.

İmzaların atıldığı protokole göre taraflar; haklarında tedavi ve denetimli serbestlik ve sadece denetimli serbestlik kararı verilen 15-29 yaş aralığındaki ilk defa denetimli serbestlik yükümlülüğüne tabi tutulan bireylere yönelik aktivite temelli müdahale programını hayata geçirecek. Bu çerçevede söz konusu programın; yaşam kalitesi, serbest zaman tatmini ve toplumsal katılım üzerine etkisinin incelenmesini kapsayan iş ve işlemler, paydaşların iş birliğinde yürütülecek. Madde bağımlılığının önlenmesi ile toplumsal bilinç ve katılımın oluşturulması amacıyla hayat bulan UTKU Projesi'nde OMÜ Rektörlüğü, protokolün bilimsel çalışmalarını yönetmek konusunda sorumlu koordinatör olacak. Söz konusu protokolün amaç ve maddelerini yönetmek konusunda Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü; spor ve toplumsal çalışmalarını yönetmek konusunda ise Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sorumlu koordinatörlük görevini üstlenecek.

Konuşmaların ardından OMÜ Rektörlük Senato Salonunda iş birliği protokolü imzaları atıldı. Ardından OMÜ Yaşam Merkezinde mahkumların eserlerinden oluşan karma sergi açılışı yapıldı.