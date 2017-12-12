  • BIST 109.050
  • Altın 153,015
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Omü’nün Bileği Ragbide Bükülmüyor

» »
Omü’nün Bileği Ragbide Bükülmüyor
SAMSUN (İHA) – Antalya'da yapılan Ragbi Üniversiteler Ligi Grup müsabakalarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bay ve Bayan Ragbi Takımları Ünilig...

SAMSUN (İHA) – Antalya'da yapılan Ragbi Üniversiteler Ligi Grup müsabakalarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bay ve Bayan Ragbi Takımları Ünilig Finallerine yükseldi.

OMÜ Erkek Takımı oynadığı 5 maçın 5 ini de kazanarak grubunu 1. olarak bitirdi. OMÜ Bayan Takımı oynadığı 4 maçın 3 ünü kazanarak grubunu 2. bitirdi. Böylece OMÜ Bay ve Bayan Takımları Ragbi Üniversiteler Ligi'nde Final Etabına yükseldi.

Antrenör Erkan Göral konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle bize her türlü desteği sağlayan her zaman yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'e teşekkür ederiz. Her geçen yıl takımımız bir önceki yıl ki performansının üzerine koyarak daha iyi daha güçlü bir takım oluyor. Oyuncularıma sergiledikleri performanstan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazilerden Yeni Malatyaspor’a Moral12 Aralık 2017 Salı 17:28
  • Le Guen: "Turu Geçmekten Ötürü Rahatladım"12 Aralık 2017 Salı 17:13
  • Oğuzeli Myo’ Da Masa Tenisi Turnuvası12 Aralık 2017 Salı 17:13
  • Sanko Okullarının Minik Kulaçları Madalya İle Döndü12 Aralık 2017 Salı 17:08
  • Adanaspor’da Osman Özköylü Dönemi12 Aralık 2017 Salı 17:03
  • E.yeni Malatyaspor Kupada Osmanlıspor Karşısında Tur Arıyor12 Aralık 2017 Salı 16:58
  • Eyüp Arın’dan Bursaspor Değerlendirmesi12 Aralık 2017 Salı 16:58
  • İzol: “Havlu Atarsak Şehre İhanet Etmiş Oluruz”12 Aralık 2017 Salı 16:58
  • Denizli’yi Hatice Çil Temsil Edecek12 Aralık 2017 Salı 16:58
  • Sakaryaspor’da, Bandırmaspor Hazırlıkları Başladı12 Aralık 2017 Salı 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti