Omü’nün Bileği Ragbide Bükülmüyor

SAMSUN (İHA) – Antalya'da yapılan Ragbi Üniversiteler Ligi Grup müsabakalarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bay ve Bayan Ragbi Takımları Ünilig Finallerine yükseldi.

OMÜ Erkek Takımı oynadığı 5 maçın 5 ini de kazanarak grubunu 1. olarak bitirdi. OMÜ Bayan Takımı oynadığı 4 maçın 3 ünü kazanarak grubunu 2. bitirdi. Böylece OMÜ Bay ve Bayan Takımları Ragbi Üniversiteler Ligi'nde Final Etabına yükseldi.

Antrenör Erkan Göral konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle bize her türlü desteği sağlayan her zaman yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Sait Bilgiç'e teşekkür ederiz. Her geçen yıl takımımız bir önceki yıl ki performansının üzerine koyarak daha iyi daha güçlü bir takım oluyor. Oyuncularıma sergiledikleri performanstan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.