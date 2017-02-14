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Ömürlük Sevdalılar Gönüllerince Eğlendi

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Ömürlük Sevdalılar Gönüllerince Eğlendi
Manisa'da uzun yıllardır evli olan ve evlilikleri örnek olarak gösterilen çiftler Yunusemre Belediyesinin organizasyonu ile unutamayacakları bir Sevgililer...

Manisa'da uzun yıllardır evli olan ve evlilikleri örnek olarak gösterilen çiftler Yunusemre Belediyesinin organizasyonu ile unutamayacakları bir Sevgililer Günü yaşadı.

Yunusemre Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Teras-2 Restoran'da düzenlediği yemekte uzun yıllardır evli olan örnek çiftleri ağırladı. Gecenin tadını çıkaran çiftler gönüllerince eğlenirken, bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yunusemre Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle sevenleri mutlu etti. 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri çerçevesinde Teras-2 Restoran'da gerçekleştirilen geceye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel de katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Uygur, çiftlere Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin selamını ileterek başladığı konuşmasında, "Saygı ve sevginin daim olduğu evliliklerde zaman su gibi akıp geçiyor. Daha güzel günlerde, daha güzel akşamlarda buluşmak dileğiyle, hepinize sağlıklı, mutlu nice yıllar diliyorum. Allah ağzımızın tadını bozmasın" dedi.

Gönüllerince eğlendiler

Kendileri için organize edilen gecede gönüllerince eğlenen çiftler, hem dans etti hem de misket oynadılar. Gecenin sonunda davetliler Sevgililer Günü pastasını birlikte keserken hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

Öte yandan Yunusemre Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan "Sevgililer Günü Hatırası" standına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, stant önünde fotoğraf çektirerek bu özel günlerini ölümsüzleştirdi. Ayrıca bisikletli ekip de 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşlara 2 bin karanfil dağıttı.

Ömürlük Sevdalılar Gönüllerince Eğlendi

Ömürlük Sevdalılar Gönüllerince Eğlendi

Ömürlük Sevdalılar Gönüllerince Eğlendi

Ömürlük Sevdalılar Gönüllerince Eğlendi

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