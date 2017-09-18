OMÜ'ye 10 bin öğrenci kayıt yaptırdı

Samsun OMÜ'yü kazanan ve OMÜ ailesine yeni katılan öğrenciler Kurupelit Yerleşkesi’ne akın etti. Üniversiteye 10 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı açıklandı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yeni öğrencilerine kavuşan OMÜ’de, öğrencilerin üniversite ve kampüs yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve üniversitenin yapısına ve imkânlarına hızla adapte olabilmelerini gerçekleştirmek amacıyla kampüs dışında bulunan fakülte/yüksekokullar da dâhil 30 akademik birimde Oryantasyon Programı düzenlendi. Program kapsamında fakülte dekanları öğrencileri her yönüyle bilgilendirdi.

Yaklaşık 10 bin yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı OMÜ’de, bunun yanı sıra Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı Aydın Karatay da Sağlık Bilimleri Fakültesinde barkovizyon eşliğindeki sunumunda genel olarak üniversitenin tüm işleyişi ve çalışmaları ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Karatay, ayrıca aynı anda iki diploma alarak hayata iki adım önde başlama sloganı ile çift anadal, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişim programlarına katılım ve erken mezuniyet gibi konularda OMÜ’nün sunduğu imkânları da öğrencilerle paylaştı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla yeni öğrencilerine kavuşan OMÜ’de, öğrencilerin üniversite ve kampüs yaşamına uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve üniversitenin yapısına ve imkânlarına hızla adapte olabilmelerini gerçekleştirmek amacıyla kampüs dışında bulunan fakülte/yüksekokullar da dâhil 30 akademik birimde Oryantasyon Programı düzenlendi. Program kapsamında fakülte dekanları öğrencileri her yönüyle bilgilendirdi.

Yaklaşık 10 bin yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı OMÜ’de, bunun yanı sıra Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı Aydın Karatay da Sağlık Bilimleri Fakültesinde barkovizyon eşliğindeki sunumunda genel olarak üniversitenin tüm işleyişi ve çalışmaları ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. Karatay, ayrıca aynı anda iki diploma alarak hayata iki adım önde başlama sloganı ile çift anadal, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişim programlarına katılım ve erken mezuniyet gibi konularda OMÜ’nün sunduğu imkânları da öğrencilerle paylaştı.

REKTÖR BİLGİÇ BAŞARI DİLEDİ

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda öğrenciler, bilim insanları ve çalışanlar için yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunarak “Bu temennilerimizin hayata geçmesi noktasında ve kalite güvence sisteminin inşası için çıktığımız yolda üniversitemizin tüm mensuplarıyla sinerji ve birlik-beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağımızı da tekrardan paylaşmak istiyorum. Güzel bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle OMÜ Ailesinin tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda öğrenciler, bilim insanları ve çalışanlar için yeni dönemin hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunarak “Bu temennilerimizin hayata geçmesi noktasında ve kalite güvence sisteminin inşası için çıktığımız yolda üniversitemizin tüm mensuplarıyla sinerji ve birlik-beraberlik içinde var gücümüzle çalışacağımızı da tekrardan paylaşmak istiyorum. Güzel bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle OMÜ Ailesinin tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.