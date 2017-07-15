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On Binler Bayrak Yürüyüşünde Buluştu

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On Binler Bayrak Yürüyüşünde Buluştu
Bursa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde 15 Temmuz'u unutmamak ve şehitleri anmak maksadıyla "Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi.

Bursa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde 15 Temmuz'u unutmamak ve şehitleri anmak maksadıyla "Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi.

Toplumun bütün kesimlerinin iştirakiyle Ulu Cami önünde toplanan on binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla FETÖ terör örgütünü lanetledi. Bursa Kent Konseyi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü'nde FETÖ terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı. Mehter eşliğinde coşkulu kalabalık yürüdü. Ulu Cami önünden başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

On Binler Bayrak Yürüyüşünde Buluştu

On Binler Bayrak Yürüyüşünde Buluştu

On Binler Bayrak Yürüyüşünde Buluştu

On Binler Bayrak Yürüyüşünde Buluştu

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