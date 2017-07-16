On Binlerce Adanalı 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti Tutuyor

Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl düzenlediği ve sonuca ulaşamadığı hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünü anma programları...

Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl düzenlediği ve sonuca ulaşamadığı hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünü anma programları tüm Türkiye'de ki meydanlarda düzenleniyor. Adana'da da on binlerce vatandaşlar Merkez Park'ta toplanarak 15 Temmuz demokrasi nöbeti tutuyor.

Akşam saatlerinde parka gelen vatandaşlar yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alındı. Park içerisine yerleştirilen dev sahneden 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından şehitler için Kur-an'ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşma Adana halkına sinevizyon ile canlı izletildi.

Adanalılara seslenen Vali Mahmut Demirtaş, bir yıl önce yaşadığımı karanlık geceyi unutmamızın mümkün olmadığını belirterek," 15 Temmuz gecesi mille olarak tarihimizi en uzun ve en karanlık gecelerinden birini yaşadık. O gece asker kıyafetlerine bürünmüş emirlerini hainlerden alan teröristler milletimizin ve devletimizin imkanıyla temin ettikleri silahları, uçakları, tankları milletimize karşı kullanmaktan çekinmemişlerdir. İhanetin her türlüsünü haşin olan milletimizin kendi uçağının helikopterinin kendisine bomba yağdırabileceğini FETÖCÜ alçaklar hainler sayesinde şahit olmuştur" dedi.

Demirtaş daha sonra şöyle devam etti: "O gece milletimizi terör örgütleriyle hizaya çekmek isteyenler bizden gibi gözüküp içimizde besleyip büyüttükleri münafıklarla bizi yok etmek istediler. O gece aziz vatanımızı karanlığı sürüklemek isteyen hainlerin önce elektriğini kesip sonra fişlerini çekmek suretiyle alaşağı etmeyi hep birlikte başardık. 15 Temmuz yerli ve yabancı işbirlikçilere, kurt postunda kuzulara haddini bildirdiğimiz gündür. 15 Temmuz ihanette dirilişi vaktidir. Bir milletin uyanışı küllerinden yeniden doğuşudur. 15 Temmuz namus ikbal şereftir" ifadelerini kaydetti.

Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Bu millet Anadolu coğrafyasında bin yıllık kardeşliğin, bin yıllık yoğrulmuşluğunun neticesinde millet olmuşluğunun şuuru ve bilinciyle o gün ayakta durmuş. Bu hain ve şerefsiz kalkışmayı defetmiştir. Millet olma şuuruyla, büyük Türk milleti olma şuuruyla bin yıllık yoğrulmuşluğuyla bin yıllık kardeşliğiyle ihaneti defetmiştir. 19 Mayıs'ta başlamış mücadele, 30 Ağustosla zaferle sonuçlanmış mücadele, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bunca yıldır katettiği kazanımlarımızı yıllarca mücadele vererek elde ettiğimiz kazanımlarımızı, yüzbinlerce milyonlarca şehitlerimizde elde ettiğimiz bu kazanımları, bir günlük direnişimizi göstermesek kaybedecek yada daha ağır bedeller ödeyecektir. Adana'da hiçbir kalkışmaya fırsat vermeyen değerli hemşirelerini canı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

15 Temmuz Destanı, nöbeti devam ettiği sırada saatler 00.13 gösterdiği an şehir genelinde sela sesleri yükseldi. Nöbete katılan vatandaşlar şehitlerin isimleri ve sela okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

15 Temmuz demokrasi nöbeti Merkez Park'ta devam ediyor.