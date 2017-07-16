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On Binlerce Vatandaşın Bulunduğu Meydanlarda Sağlık Ekipleri Hazır Bekledi

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On Binlerce Vatandaşın Bulunduğu Meydanlarda Sağlık Ekipleri Hazır Bekledi
Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle on binlerce kişinin akın ettiği meydanlarda sağlık ekipleri hazır kıta bekledi.

Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle on binlerce kişinin akın ettiği meydanlarda sağlık ekipleri hazır kıta bekledi.

15 Temmuz hain kalkışmayı kahramanlık destanına dönüştüren Türk milleti, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine meydanları boş bırakmadı. Adıyaman'da on binlerce kişi bir yıl önceki gibi meydanlarda yerini aldı. Meydanlarda bulunan on binlerce vatandaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlarken Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ise kan bağışı kampanyası düzenlendi. UMKE çadırında düzenlenen kan bağışı kampanyasının yanı sıra sağlık ekipleri tarafından meydanlarda bulunan vatandaşlara ise sağlık hizmeti verildi. Aynı zamanda Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meydanlarda bulunan vatandaşlara sabah çorbası da ikram edildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, meydanlarda sağlık hizmeti veren ve vatandaşlara çorba dağıtımına destek sunan bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini dile getirdi.

On Binlerce Vatandaşın Bulunduğu Meydanlarda Sağlık Ekipleri Hazır Bekledi

On Binlerce Vatandaşın Bulunduğu Meydanlarda Sağlık Ekipleri Hazır Bekledi

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