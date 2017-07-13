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Önce Aracının Lastikleri Kesildi, Sonra Silahla Vuruldu

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Önce Aracının Lastikleri Kesildi, Sonra Silahla Vuruldu
Elazığ'da otomobilinin lastikleri bıçakla patlatılan şahıs, aracına bakmaya indiğinde silahla vuruldu.

Elazığ'da otomobilinin lastikleri bıçakla patlatılan şahıs, aracına bakmaya indiğinde silahla vuruldu.

Olay, gece saatlerinde merkez Mustafapaşa Mahallesi Mızrak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. evde ailesi ile birlikteyken komşuları tarafından kimliği belirlenmeyen bir kişinin 23 HC 457 plakalı aracının sol ön ve arka tekerleklerini bıçakla patlattığını öğrendi. Aracına bakmaya giden F.A.'ya henüz kimliği belirlenemeyen maskeli bir şahıs, tabanca ile ateş ederek kaçtı. Olayda F.A. bacağına isabet eden iki kurşunla yaralandı. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polis kaçan maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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